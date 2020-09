"Altın Koza"da öğrenci kısa film yarışması finalistleri ve jüri üyeleri belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde düzenlenen iki kategoriden biri olan Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması finalistleri ve jüri üyeleri açıklandı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, başvuran 117 film arasından belgesel, canlandırma, deneysel ve kurmaca olmak üzere 4 kategoride toplam 22 film yarışmaya hak kazandı.

Jüri üyelerini sinema yazarı Banu Bozdemir, oyuncu Baran Şükrü Babacan ve yönetmen Can Evrenol'un oluşturduğu yarışmada, her bir kategoride "En İyi Film Ödülünü" kazanan yapım belirlenecek ve her kategorinin en iyi filmine 10 bin TL tutarında para ödülü verilecek.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" olmak üzere sadece iki kategoride gerçekleştirilecek festivalde, ödüller Altın Koza Ödül Töreni'nde sahiplerine takdim edilecek.