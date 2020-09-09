YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. "Altın Koza"da öğrenci kısa film yarışması finalistleri ve jüri üyeleri belirlendi

"Altın Koza"da öğrenci kısa film yarışması finalistleri ve jüri üyeleri belirlendi

ADANA HABERLERİ  | 09.09.2020 11:53 | Son Güncelleme

"Altın Koza"da öğrenci kısa film yarışması finalistleri ve jüri üyeleri belirlendi

Adana Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde düzenlenen iki kategoriden biri olan Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması finalistleri ve jüri üyeleri açıklandı.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, başvuran 117 film arasından belgesel, canlandırma, deneysel ve kurmaca olmak üzere 4 kategoride toplam 22 film yarışmaya hak kazandı.

Jüri üyelerini sinema yazarı Banu Bozdemir, oyuncu Baran Şükrü Babacan ve yönetmen Can Evrenol'un oluşturduğu yarışmada, her bir kategoride "En İyi Film Ödülünü" kazanan yapım belirlenecek ve her kategorinin en iyi filmine 10 bin TL tutarında para ödülü verilecek.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" olmak üzere sadece iki kategoride gerçekleştirilecek festivalde, ödüller Altın Koza Ödül Töreni'nde sahiplerine takdim edilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

Adana Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:47
Sabah
06:09
Öğle
12:41
İkindi
16:15
Akşam
19:03
Yatsı
20:20

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Dilek Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
Nida Eczanesi
Seyhan
Obalar Eczanesi
Seyhan
Öznur Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı
50 bin TL'ye Ferrari!
50 bin TL'ye Ferrari!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.