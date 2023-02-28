Altındağ Belediyesi depremden etkilenen Arsuz'da günlük 2 bin kişiye yemek veriyor

Depremlerin en çok etkilediği yerlerin başında gelen, çok sayıda binanın yıkıldığı Arsuz'da vatandaşlar yaşadıkları korku nedeniyle sağlam dahi olsa evlerine girmek istemiyor.

Arsuz Expo Fuar Alanı'na yerleşen vatandaşlar, burada depremin etkilerini atlatmaya çalışıyor.

Deprem bölgesinde ilk günden itibaren etkin faaliyet yürüten Altındağ Belediyesi ekipleri, buradaki depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için çabalıyor.

Her gün kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere 2 bin kişilik yemek çıkaran belediye ekipleri, alandaki temizlik işlerine de yardım ediyor.

"DEPREMİN İZLERİNİ EL BİRLİĞİYLE SİLECEĞİZ"

Yemek dağıtımında sorumlu Altındağ Belediyesi personeli Ahmet Nuri Polat, AA muhabirine, depremin ikinci günü İskenderun ilçesine adeta üs kurduklarını söyledi.

Polat, iş makinesi desteğinin yanı sıra sıcak yemek hizmeti verdiklerini belirterek, "Sabah ve akşam 1000'er olmak üzere 2 bin kişiye yemek veriyoruz. Burada ekip olarak depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar da belediyemizin vermiş olduğu hizmetten memnun. Bunu sürekli dile getiriyorlar. Bir aile olmuş durumdayız." dedi.

Depremzedelerin kaldığı alanda temizlik çalışmalarına da katkı sağladıklarını dile getiren Polat, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin İskenderun ilçesinde sokakların temizlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Polat, olası bulaşıcı hastalıklara karşı da önlem almaya çalıştıklarını anlatarak, "Vatandaşlar da burada kalmamızı istiyor. Depremin izlerini el birliğiyle hep beraber sileceğiz. Yemekleri kendimiz yapıyoruz. Belediyemiz malzeme temininde bulunuyor. Tırlarla buraya malzemelerimiz geliyor. İçme sularında problem var. Kesinlikle hiçbir üründe şebeke suyu kullanmıyoruz." diye konuştu.

