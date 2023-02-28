YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Altındağ Belediyesi depremden etkilenen Arsuz'da günlük 2 bin kişiye yemek veriyor

Altındağ Belediyesi depremden etkilenen Arsuz'da günlük 2 bin kişiye yemek veriyor

28.02.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Altındağ Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde evleri yıkılan veya hasar gören, evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin barındığı Arsuz Expo Fuar Alanı'nda günlük 2 bin kişiye yemek hizmeti sunuyor.

Depremlerin en çok etkilediği yerlerin başında gelen, çok sayıda binanın yıkıldığı Arsuz'da vatandaşlar yaşadıkları korku nedeniyle sağlam dahi olsa evlerine girmek istemiyor.

Arsuz Expo Fuar Alanı'na yerleşen vatandaşlar, burada depremin etkilerini atlatmaya çalışıyor.

Deprem bölgesinde ilk günden itibaren etkin faaliyet yürüten Altındağ Belediyesi ekipleri, buradaki depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için çabalıyor.

Her gün kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere 2 bin kişilik yemek çıkaran belediye ekipleri, alandaki temizlik işlerine de yardım ediyor.

"DEPREMİN İZLERİNİ EL BİRLİĞİYLE SİLECEĞİZ"

Yemek dağıtımında sorumlu Altındağ Belediyesi personeli Ahmet Nuri Polat, AA muhabirine, depremin ikinci günü İskenderun ilçesine adeta üs kurduklarını söyledi.

Polat, iş makinesi desteğinin yanı sıra sıcak yemek hizmeti verdiklerini belirterek, "Sabah ve akşam 1000'er olmak üzere 2 bin kişiye yemek veriyoruz. Burada ekip olarak depremzedelerin bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar da belediyemizin vermiş olduğu hizmetten memnun. Bunu sürekli dile getiriyorlar. Bir aile olmuş durumdayız." dedi.

Depremzedelerin kaldığı alanda temizlik çalışmalarına da katkı sağladıklarını dile getiren Polat, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin İskenderun ilçesinde sokakların temizlenmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Polat, olası bulaşıcı hastalıklara karşı da önlem almaya çalıştıklarını anlatarak, "Vatandaşlar da burada kalmamızı istiyor. Depremin izlerini el birliğiyle hep beraber sileceğiz. Yemekleri kendimiz yapıyoruz. Belediyemiz malzeme temininde bulunuyor. Tırlarla buraya malzemelerimiz geliyor. İçme sularında problem var. Kesinlikle hiçbir üründe şebeke suyu kullanmıyoruz." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak dağıtıyorGönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak dağıtıyor
Ayağı kırılan eşini enkazdan sırtında çıkaran depremzede o anları anlattıAyağı kırılan eşini enkazdan sırtında çıkaran depremzede o anları anlattı
Esenler'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezasıEsenler'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Altındağ belediye

Hatay Namaz Vakitleri 28 Şubat Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:01
Öğle
12:53
İkindi
16:04
Akşam
18:35
Yatsı
19:49
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.