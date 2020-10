Altındağ’da spor şaha kalkıyor

Altındağ’da inşa edilecek 9 spor tesisinin temelleri coşku dolu bir törenle atıldı.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağ her alanda olduğu gibi, spor alanında da şaha kalkıyor” dedi.

Yeni nesil şampiyonların yetiştirileceği 9 spor tesisinin temel atma töreni coşkuyla gerçekleştirildi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen temel atma törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Orhan Yeğin, Arife Polat Düzgün, Zeynep Yıldız, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Vali Vekili Kemal Karadağ, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla, Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Şampiyonları buradan yetiştireceğiz”

Törende konuşan Başkan Asım Balcı sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Bu tesisler sayesinde inanıyorum ki geleceğin şampiyonları Altındağ’dan yetişecek. ’Sporcu Fabrikası’, farklı dallarda sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak. Bunun yanında bugün temellerini atacağımız 5 bireysel antrenman salonu, 2 yüzme havuzu ve 1 okçuluk tesisiyle Altındağ’da spor, Sayın Bakanımızın sayesinde şaha kalacak. Bu kuruluşlarla Altındağ doruğa oynayacak. Tesislerimizin hayata geçmesiyle Altındağ’da tertemiz bir dönem başlayacak. Allah’ın izniyle şampiyonları Altındağ’dan yetiştireceğiz. Bu tesisler Türkiye’ye örnek olacak, Ankara’da tek olacak. Her anlamda göğsümüzü kabartacak, ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları Allah’ın izniyle buralardan yetiştireceğiz. Bugün bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken ilk adımı atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz. ” dedi.

“Türkiye her alanda zirveye oynuyor “

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Türkiye’nin son 18 yılda her alanda zirveye oynadığına dikkati çekti. Bakan Kasapoğlu, tesisleşme anlamında devrimin gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Ülkemizin zirveye olan iddiasını her alanda sürdürdüğünün hep birlikte şahitleriyiz. Sporcu gençlerimizi yarınlara çok daha güçlü hazırlamak, bu anlamda da her türlü imkanı gençlerimizin, sporcularımızın önüne sermek bizlerin görevi” dedi.

“Bu tesisleri gece gündüz doldurun”

Bu çıtayı her geçen gün daha da yükseklere taşımanın gayreti içinde olduklarını da sözlerine ekleyen Kasapoğlu, “Gençlerimizden, milletimizden, kadınlarımızdan özellikle istirhamımız, bu tesisleri gece gündüz demeden doldurmaları Çünkü tesislerimiz insanımız, gençlerimiz, sporcularımızla güzel Spor yapan, sporu yaşam tarzı olarak benimsemiş millet olma yolunda çalışmamız gerekiyor. Sporu tabana ne kadar çok yayarsak, spor kültürünü ne kadar çok güçlendirirsek, spordaki başarımız, uluslararası anlamda olimpiyatlarda, şampiyonalarda çok daha güçlü seviyelere gelecek. İnanıyoruz ki Altındağ’dan, Ankaramızın tüm diğer noktalarından, ülkemizin dört bir yanından yarınların Avrupa, olimpiyat şampiyonlarını, yıldızlarını, dev adamlarını inşallah hep birlikte yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Altındağ’ın yanında olacağız”

Sporun birkaç branştan ibaret olmadığını belirten Spor Bakanı, “Pek çok branşı vatandaşlarımızın, gençlerimizin ilgisine sunma gayretimiz var. Bu tesisler eskrim, judo, güreş, yüzme, okçuluk gibi her alanda gençlerimizi yetiştirecek tesisler İnanıyorum ki başkanımız ve ekibi bunları en hızlı şekilde halkımızın kullanımına sunacaklar. Biz de bütün imkanlarımızla, Altındağ’ın, Altındağlı vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.