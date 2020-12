Altınordu Aile Danışma Merkezi, kadına yönelik şiddetle mücadele edecek

Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan’ Aile Danışma Merkezi’nde verilecek olan eğitimler ile kadına yönelik her türlü şiddetin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Altınordu Belediyesi’nin hayata geçirmeye hazırlandığı Aile Danışma Merkezi, deneyimli uzman kadrosu ile vatandaşlara çift ve aile danışmanlığı, çocuk-ergen danışmanlığı, engelli ailesi danışmanlığı yetişkin danışmanlığı, eğitim danışmanlığı, grup danışmanlığı alanlarında danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecek. Toplumun temel taşı olan ailenin ve bireyin korunması, desteklenmesi, güçlendirilmesi ve ailedeki sorunların çözümüne yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici ve rehabilite edici hizmetler sunacak merkezde psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı bulunacak.

Aile Danışma Merkezi ile aynı zamanda kadına yönelik şiddetin nedenleriyle birlikte ortadan kaldırılması, kentte yaşayan her sosyal kesimden kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi de amaçlanıyor. Toplumun kanayan yaralarından birisi olan kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik, toplumsal farkındalık çalışmalarını da yoğun bir şekilde yürütecek olan Altınordu Belediyesi Aile Danışma Merkezi, fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalan, sosyal dışlanmaya ve her türlü ayrımcılığa uğrayan kadınlara hukuksal, psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmeti verecek ve dayanışma içerisinde olacak.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu’da kadın ve ailenin korunmasının güçlendirilmesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi. Türk toplumunun temel taşının aile olduğuna dikkat çeken Başkan Tören, “Biz, Altınordu’yu büyük bir aile olarak kabul ediyoruz. Her konuda kadınlarımıza destek olmaya, onların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları için üretime ve iş hayatına etkili bir şekilde katılmalarına imkan verecek çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Aile, toplumumuzun temel taşı ve en önemli müesseselerinden biridir. Biz, her canı kendimize emanet kabul eden bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şehrin değerlerine sahip çıkmaya ve ayrımsız bu şehrin tüm fertlerinin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.