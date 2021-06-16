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Altınordu, Ali Dere’yi kadrosuna kattı

16.06.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu, 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ali Dere ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Altınordu, Ali Dere’yi kadrosuna kattı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 2021-2022 sezonunun kadro planlaması çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-lacivertliler bu çalışmalar kapsamında geçtiğimiz sezon İstanbulspor forması giyen Ali Dere’yi kadrosuna kattı.

28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İzmir’e gelerek kendisini 2 yıllığına kırmızı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ali Dere, geçtiğimiz sezon İstanbulspor formasıyla 21 TFF 1. Lig maçına çıkarken 2 kez asist yapma başarısı göstermişti. Deneyimli oyuncu kariyerinde İstanbulspor’un yanı sıra Boluspor, Fethiyespor, 1922 Konyaspor ve Konyaspor formalarını giymişti.

Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Altınordu, Ali Dere'ye "Hoş geldin" diyerek başarılar dileğinde bulundu.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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