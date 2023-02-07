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Altınordu altyapısında yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Taner Kahriman hayatını kaybetti!

07.02.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş İstiklalspor oyuncusu Taner Kahriman, yıkılan kulüp tesislerinin enkazından yaralı olarak çıkartılmasına rağmen, hastanede hayatını kaybetti. Taner'in altyapısından yetiştiği Altınordu Kulübü, 25 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini doğruladı. İşte detaylar...

Altınordu altyapısında yetişen Kahramanmaraş İstiklalspor'un 25 yaşındaki futbolcusu Taner Kahriman hayatını kaybetti!

Dün gece merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde Altınordu’nun altyapısında yetişen ve Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor'un formasını giyen Taner Kahriman hayatını kaybetti.

DEPREME TESİSLERDE YAKALANDI!

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25 yaşındaki oyuncu felakete kulüp tesislerinin de yakalandı ve enkaz altında kaldı. Daha sonra yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında yaralı bir şekilde kurtarılan Kahriman, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

YENİ TRANSFER OLMUŞTU

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Yaklaşık 3 hafta önce Kahramanmaraş İstiklalspor'a transfer olan oyuncu, depreme kulüp tesislerinde yakalandı. Enkaz altından yaralı çıkarılan Taner Kahriman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALTINORDU'DAN PAYLAŞIM

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İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu’da altyapı patentli oyuncusunun vefatı sonrasında, "Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik. Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz" mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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