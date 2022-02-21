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Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Altınordu - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

21.02.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu - Bandırmaspor maçı için heyecan dorukta. Altınordu ile Bandırmaspor Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek. İzmir'de oynanacak mücadele öncesi vatandaşlar Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Altınordu - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Altınordu - Bandırmaspor mücadelesine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Altınordu - Bandırmaspor maçı hangi kanalda?

Altınordu - Bandırmaspor maçı için heyecan dorukta. Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Heyecanla beklenen maç öncesi vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki Altınordu - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Altınordu - Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Altınordu - Bandırmaspor mücadelesine ilişkin ayrıntılar haberimizde.

ALTINORDU-BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak.

Altınordu - Bandırmaspor maçı saat 20.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak

ALTINORDU-BANDIRMASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altınordu - Bandırmaspor maçını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Maç TRT SPOR'da canlın olarak yayınlanacak.

Spor Toto 1. Lig'de çıktığı son 6 mücadeleden hüsranla dönen İzmir temsilcisi 22 puanla ligin 18. sırasında yer alıyor.

Son 2 maçında galibiyet alamayan ve zirveden uzaklaşan 5. sıradaki Bandırmaspor'un ise 40 puanı bulunuyor.


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