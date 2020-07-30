Altınordu, futbol okulu sayısını 141’e çıkarttı

Altınordu organizasyonunun temelini oluşturan Altınordu Futbol Okulları (AFO), her geçen gün büyüyüp daha fazla çocuğun spor yapmasını sağlarken, Altınordu Futbol Akademisi’nin (ALFA) de ana kaynağını oluşturuyor.

AFO Direktörü Köksal Ferizcan, ALFA’daki küçük yaş takımlarının tamamına yakınının futbol okulları kaynaklı olduğunu vurguladı.

Ferizcan, "134 farklı noktadaki okullarımıza son olarak İzmit, Kağıthane, Bayrampaşa, Tekirdağ, Adana, Kastamonu ve Tire de eklendi. Türkiye’nin en büyük futbol organizasyonuyuz. Bu toprakların çocuklarına güvenerek çıktığımız yolda emin adımlarla yürüyoruz. Altınordu’yu dev bir piramit olarak düşünürseniz, tüm sistemin temelinde 11 binden fazla çocuğumuzun eğitim aldığı futbol okullarımız yer alıyor. Onlar bizim geleceğimiz ve yakın gelecekte Altınordu armasını onurla taşıyacaklar. Pandemi sürecinin geride kalmasının ardından okul sayımızı 150’ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"FUTBOL OKULLARIMIZI GELİR KALEMİ OLARAK DEĞİL, EĞİTİM YUVASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Futbol okullarının fizik şartlarının dikkatle incelendiğini özellikle vurgulayan Ferizcan, "Her çocuğun eşit şartlarda spor yapma hakkı var. Bu nedenle ülke genelindeki okullarımızın aynı fiziki kalite standartlarına sahip olmasına özen gösteriyoruz. Antrenörlerimizi okulun açıldığı bölgenin tanınmış, futbol geçmişi olan, eğitimli isimlerinden seçiyoruz. Bu kriterler, birinci önceliğimiz. Altınordu armasının bulunduğu her ortamın bu armaya layık olması gerekiyor. Altınordu Futbol Okulları’nda niceliğin değil niteliğin ön plandadır. AFO’lar, iyi birey ve iyi vatandaş olmayı öğrenen çocuklarımızın futbolla tanıştığı yerler. Kaliteli eğitim standartlarımızı sağladığımız oranda büyümeye özen gösteriyoruz. Bu noktada futbol okullarımızı kulübümüzün bir gelir kalemi olarak değil, geleceğimiz olarak baktığımız çocuklarımızın bir eğitim yuvası gözüyle değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu.