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Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan: Ben takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum

10.05.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, takımın play-off'a kalmasını değerlendirdi. Özkan, "Ben A takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum ama kadere de karşı durmuyorum zaten duramam da" ifadelerini kullandı.

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan: Ben takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum

TFF 1. Lig'de play-off oynamaya hak kazanan Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Ben A takımımızın Süper Lig’e çıkmasını istemiyorum ama kadere de karşı durmuyorum zaten duramam da." dedi.

Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, play-off'a kaldıkları için çok sevinçli olduklarını, bu başarıda tüm Altınordu çalışanlarının payı olduğunu belirtti.

A Takım kadrolarında 24 oyuncudan 11'inin altyapıdan olduğunu bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bizim bütün maçlarımız üç neticelidir. Yenebiliriz de berabere de kalabiliriz, yenilebiliriz de. Bu sezon süre almada öz kaynağımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularımız yüzde 36 oranında süre aldılar. Yüzde 36 oranında genç oyuncu oynatarak play-off'a kalmak. İşte asıl başarı budur. Bu nedenle başta Sinan ve Ahmet İlhan olmak üzere, tüm 'abi' oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum, evlatlarımıza iyi 'ağabeylik' yaptınız, yapmaktasınız."

"SÜPER LİG'E ÇIKTIK DİYELİM, BU TAKIMI VE İLKELERİMİZİ BOZMAYIZ"

Özkan, Torbalı ilçesindeki Altınordu Futbol Akademisi'ni (ALFA) 5,5 sene önce kurduklarını belirterek, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"ALFA akademimizin her yıl Süper Lig seviyesinde en az 5 oyuncu yetiştirmesi için 3-5 yıla daha ihtiyacımız var. Ben A takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum ama kadere de karşı durmuyorum zaten duramam da. Herkesin bunca emeğine 'büyük saygı' duyuyorum. Altınordu'yu 8,5 yılda 'Türkiye'nin Altınordu'su' yaptık. Herkesin gönlüne düştük, bu toprakların çocuklarının umudu olduk. Bu zaman içinde Genç Milli Takımlarımıza tam 58 oyuncu verdik. A Milli Takımımızın as oyuncuları Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'i yetiştirdik."

Süper Lig'e yükselmeleri halinde yabancı oyuncu oynatmayacaklarını, gelecek sezon ilk 11'de altyapılarından 5 oyuncu ile sahaya çıkacaklarını bildiren Özkan, "Tamam, çok istiyorsunuz ya, Allah kendisinden bir şeyi çok isteyene verirmiş, Süper Lig'e çıktık diyelim; bu takımı ve ilkelerimizi bozmayız, bu takımla ve ilkelerimizle ne kadarsa o kadar. Hayır da şer de Allah’tandır. Yaşayacağız, göreceğiz. Hak eden kazansın." ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bravo söyledikleri çok doğru ama arkanda taraftar camia baskısı olmayınca bu doğruları söylemek kolay tabii
Ziyaaaa
Altınordu takımı Türkiyedeki en iyi yetenekleri bulan ve yetiştiren takımdır. Özel ve ilkeleri olan nadir takımlardandır. Acaba ne zaman süper lig'te göreceğiz diyordum...

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