Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan: Ben takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istemiyorum

TFF 1. Lig'de play-off oynamaya hak kazanan Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Ben A takımımızın Süper Lig’e çıkmasını istemiyorum ama kadere de karşı durmuyorum zaten duramam da." dedi.

Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, play-off'a kaldıkları için çok sevinçli olduklarını, bu başarıda tüm Altınordu çalışanlarının payı olduğunu belirtti.

A Takım kadrolarında 24 oyuncudan 11'inin altyapıdan olduğunu bildiren Özkan, şunları kaydetti:

"Bizim bütün maçlarımız üç neticelidir. Yenebiliriz de berabere de kalabiliriz, yenilebiliriz de. Bu sezon süre almada öz kaynağımızdan yetiştirdiğimiz oyuncularımız yüzde 36 oranında süre aldılar. Yüzde 36 oranında genç oyuncu oynatarak play-off'a kalmak. İşte asıl başarı budur. Bu nedenle başta Sinan ve Ahmet İlhan olmak üzere, tüm 'abi' oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum, evlatlarımıza iyi 'ağabeylik' yaptınız, yapmaktasınız."

"SÜPER LİG'E ÇIKTIK DİYELİM, BU TAKIMI VE İLKELERİMİZİ BOZMAYIZ"

Özkan, Torbalı ilçesindeki Altınordu Futbol Akademisi'ni (ALFA) 5,5 sene önce kurduklarını belirterek, yazısında şu ifadelere yer verdi: