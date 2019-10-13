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Altınordu'nun kayıp transferi

FUTBOL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun sezon başında Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Engin Bekdemir, kayıpları oynuyor.

Altınordu'nun kayıp transferi

Altınordu'nun kayıp transferi. İzmir ekibinin patlama yapacağını ümit ederek kadrosuna dahil ettiği gurbetçi orta saha oyuncusu Engin Bekdemir, ilk 7 haftada yalnızca 1 kez forma giyebildi. Sadece İzmir'deki Fatih Karagümrük maçında şans bulan Engin, 74. dakikada oyuna girip 16 dakika sahada kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarında ve kamp dönemlerinde takımla çalışmasına rağmen teknik heyetin gözüne giremeyen tecrübeli oyuncu son 2 müsabakada 18'e bile giremedi. Peşinat almadığı Altınordu ile maç başı anlaşma yapan Engin Bekdemir, geçen sezon Gençlerbirliği U21 takımında 3 maçta oynamıştı. Süper Lig'de 70 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, alt yaş gruplarında 68 kez milli oldu.

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Anahtar Kelimeler:
tff 1. lig altınordu Gençlerbirliği Engin Bekdemir

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