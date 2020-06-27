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Altınordu'nun sevinci kursağında kaldı

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.06.2020 10:48 | Son Güncelleme

Altınordu, TFF 1. Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu. Kırmızı lacivertliler, 90+4. dakikada attığı golün sevincini yaşarken 1 dakika sonra yenilen golle mağlubiyetten kurtulamadı. Düşme hattındaki takımlarla puan farkını açamayan Altınordu, ligde kalan 4 maçının 3'ünü deplasmanda oynayacak.

Altınordu'nun sevinci kursağında kaldı

TFF 1. Lig'in 30. hafta maçında Altınordu, sahasında Keçiörengücü'nü ağırladı. Maça etkili başlayan İzmir ekibi, aradığı golü bir türlü bulamazken 45+1. dakikada savunmada dengesiz yakalanarak 1-0 geriye düştü. Devre arasına yenilen golün moralsizliğiyle giren kırmızı-lacivertliler, ikinci yarıda da daha çok topla oynayan taraf oldu.

Rakip kaleye daha fazla yüklenmeye başlayan Altınordu, 90+4. dakikada gelen golle skorda eşitliği sağladı. Ancak bu golün hemen ardından santra yapan Ankara ekibi, paslaşmaların ardından rakip kaleye yüklendi. Bu anda Altınordu Kaptanı Ali Yaşar ve kaleci Erhan Erentürk anlaşmazlık yaşayınca Keçiörengücü bir gol daha bularak maçı 2-1'lik skorla kazandı.

KALAN 4 MAÇIN 3'Ü DEPLASMANDA

Maçtan önce kazanarak alt sıralardaki takımlarla puan farkını açmayı hedefleyen Altınordu, alınan bu şok mağlubiyetle bu hedefini gerçekleştiremedi. 30 haftanın sonunda 32 puanda kalan kırmızı-lacivertliler, haftayı 14. sırada kapattı. Bir maçı eksik olan Boluspor'un 6 puan, Osmanlıspor'un ise 8 puan önünde bulunan Altınordu, Boluspor'un bu akşam deplasmanda oynayacağı Menemenspor maçını ve Osmanlıspor'un sahasında oynayacağı Erzurumspor maçını kaybetmesini bekleyecek. Boluspor'un galibiyet alması halinde ise puan farkı 3'e düşecek ve Altınordu ligin bitimine 4 hafta kala düşme hattındaki rakipleriyle daha da yakınlaşmış olacak. Kalan 4 maçının 3'ünü deplasmanda oynayacak olan Altınordu, 31. haftada Adanaspor'a, 32. haftada Bursaspor'a konuk olduktan sonra 33. hafta Giresunspor'u ağırlayacak. Kırmızı-lacivertliler, ligin son maçında ise İzmir derbisinde Menemenspor'un konuğu olacak.

(İHA)

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