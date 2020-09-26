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Altınordu'nun son pırlantası Ravil Tagir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.09.2020 14:41 | Son Güncelleme

Son yıllarda altyapısından çıkan futbolcuları Süper Lig ve Avrupa takımlarına satarak ciddi gelirler elde eden Türk futbolunun yetiştirici kulübü Altınordu, son olarak Ravil Tagir'in transferiyle servet kazandı. Geçen sezon henüz 16 yaşındayken ilk kez vitrine çıkardığı 17 yaşındaki stoper Ravil'in transferi konusunda Başakşehir'le 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satışından yüzde 30 pay alma şartıyla anlaşan İzmir temsilcisi, yaptığı altyapı yatırımların meyvelerini topladı.

Altınordu'nun son pırlantası Ravil Tagir

Ailesiyle birlikte Kazakistan'dan Türkiye'ye göç eden Ahıska Türkü Ravil'i 2016'da Bursa'nın İnegöl ilçesindeki futbol okulunda keşfeden kırmızı-lacivertliler, bir elmas gibi işlediği genç savunmacıyı pırlanta haline getirdi.

Daha önce Avrupa takımlarının da dikkatini çeken Ravil, en büyük hedefinin bir gün Real Madrid forması giymek olduğunu dile getirmişti. Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de oynatmayı planladığı Ravil'in sakatlanmaması için bu haftaki Boluspor maçı kadrosundan çıkarılmasını istediği öğrenildi. Genç stoperin yarın takım arkadaşlarıyla vedalaşıp pazartesi günü Başakşehir'le sözleşme imzalaması bekleniyor.

Daha 17 yaşında olan futbolcusunun satışından günlük kurla 22 milyon 300 bin TL'yi şimdiden kasasına koyacak Altınordu, Devler Ligi'nde görev alması halinde değeri katlanacak Ravil'in bir sonraki satışından da büyük bir gelir kazanmayı umut ediyor. Geçen sezon sonunda kaleci Muhammet Taha Tepe'yi 2 milyon 383 bin TL'ye Trabzonspor'a, bu sezon başında Atakan Üner'i 150 bin Euro'ya Beşiktaş'a gönderen Altınordu'da sağ bek Kerim Alıcı ile Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ilgileniyor. Göztepe'nin genç futbolcuyu almaya yakın olduğu öğrenildi.

AVRUPA'YI BEKLEMEDİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Avrupa'ya göndermek istediği ancak Avrupa'da oynaması için 18 yaşını beklemesi gereken Ravil Tagir'i Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir'e yolladı. Daha önce yaptığı açıklamada Ravil'e Portekiz'den Benfica, İtalya'dan Juventus ve İnter, Almanya'dan ise Borussia Dortmund'un talip olduğu belirten Başkan Özkan, "Biz bu kulüplere 7.5 milyon Euro'dan kapı açtık. Onlar da 2.5 milyon Euro veriyorlar. İkinci satıştan da yüzde 30 bir pay istiyoruz ve sözleşmeye bonuslar koymak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Altınordu, 2016 yılında 700 bin Euro'ya yine Başakşehir'e sattığı Cengiz Ünder'in önce Roma'ya şimdi de Leicester City'e transferinden de gelir elde etti. A Milli Takım'ın yıldızları haline gelen Cengiz ve yine Altınordu altyapısında yetişip Bundesliga'nın yolunu tutan Çağlar Söyüncü'nün yolları 4 yıl sonra bu sene İngiltere Premier Lig'deki Leicester'da kesismişti.

YUSUF'LA NİKAH TAZELEDİ

Altınordu iç transferde savunma oyuncusu Yusuf Yalçın Arslan'la sözleşme yeniledi. 22 yaşındaki stoperin sezon sonunda bitecek mukavelesi 2023 yılına kadar uzatıldı. Kerim ve Onur'un sakat olması nedeniyle ilk 2 maçta sağ bekte görev alan Yusuf, teknik heyetten geçer not aldı. Altınordu iç transferde daha önce Ravil, Burak, Muhammed ve Metehan'ın kontratlarını da yenilemişti.

(DHA)

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