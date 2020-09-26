Altınordu'nun son pırlantası Ravil Tagir

Ailesiyle birlikte Kazakistan'dan Türkiye'ye göç eden Ahıska Türkü Ravil'i 2016'da Bursa'nın İnegöl ilçesindeki futbol okulunda keşfeden kırmızı-lacivertliler, bir elmas gibi işlediği genç savunmacıyı pırlanta haline getirdi.

Daha önce Avrupa takımlarının da dikkatini çeken Ravil, en büyük hedefinin bir gün Real Madrid forması giymek olduğunu dile getirmişti. Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de oynatmayı planladığı Ravil'in sakatlanmaması için bu haftaki Boluspor maçı kadrosundan çıkarılmasını istediği öğrenildi. Genç stoperin yarın takım arkadaşlarıyla vedalaşıp pazartesi günü Başakşehir'le sözleşme imzalaması bekleniyor.

Daha 17 yaşında olan futbolcusunun satışından günlük kurla 22 milyon 300 bin TL'yi şimdiden kasasına koyacak Altınordu, Devler Ligi'nde görev alması halinde değeri katlanacak Ravil'in bir sonraki satışından da büyük bir gelir kazanmayı umut ediyor. Geçen sezon sonunda kaleci Muhammet Taha Tepe'yi 2 milyon 383 bin TL'ye Trabzonspor'a, bu sezon başında Atakan Üner'i 150 bin Euro'ya Beşiktaş'a gönderen Altınordu'da sağ bek Kerim Alıcı ile Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor ilgileniyor. Göztepe'nin genç futbolcuyu almaya yakın olduğu öğrenildi.