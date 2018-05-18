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Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 18.05.2018 09:17 | Son Güncelleme

Altınordu kulübü, Fenerbahçe'den sonra gittiği Roma ve Sion'da hayal kırıklığı yaratan Salih Uçan için girişimlerde bulunmaya başladı.

Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor

Son olarak kiralık olarak gittiği İsviçre ekibi Sion'da da hayal kırıklığı yaratan Salih Uçan'a Altınordu talip oldu.

Buca'da oynarken Salih Uçan'i Fenerbahçe'ye satan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yönetime, "Salih'i bize gönderin. Avrupa'ya çıkacak seviyeye getirelim. Satışından bize de yüzde verin" teklifi yaptığı belirtildi. (Fotomaç)


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Okuyucu Yorumları 8 yorum
çöp
verin gitsin..
Bu adamdan hiçbir şey olmaz diye yazdığımda herkes bana geleceğin yıldızı olacağından bahsediyordu. Gördük... Yine diyorum bu adamdan hiçbir şey olmaz.
Tipik "Genç" Türk futbolcu
verin kalecilerini alın :D
fenerden cıkandan ne iş cıkar...
ilk çıktığında salihin topçu olmadığını ben anladım. fakat türk futbol camiası anlamadı adamı hergün reklam ettiler şimdi yanmadan söndü.
helal olsun başkana özgüvenine hayran kaldım. diğer hocalara da lafi iyi sokmuş :)
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