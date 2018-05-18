Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor

Son olarak kiralık olarak gittiği İsviçre ekibi Sion'da da hayal kırıklığı yaratan Salih Uçan'a Altınordu talip oldu.

Buca'da oynarken Salih Uçan'i Fenerbahçe'ye satan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın yönetime, "Salih'i bize gönderin. Avrupa'ya çıkacak seviyeye getirelim. Satışından bize de yüzde verin" teklifi yaptığı belirtildi. (Fotomaç)



