Altınordu U19 takımının UEFA Gençlik Ligi'ndeki rakibi HJK Helsinki

Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, Futbol Akademi Direktörü Savaş Serdar ve Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir'in katıldığı kura çekimi İsviçre'de yapıldı. Altınordu, Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin çektiği kura sonucunda Helsinki ile eşleşti.
Eşleşmede ilk maç 3 Ekim tarihinde İzmir'de oynanacak, rövanş ise 24 Ekim'de deplasmanda yapılacak. Gruptaki diğer eşleşmeler Zilina- Montpellier, Basel-Hamilton Academy ve Dinamo Kiev-Septemvri Sofya şeklinde gerçekleşti. Altınordu U19 takımı, bu turu geçmesi halinde Zilina-Montpellier galibiyle karşılaşacak.
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