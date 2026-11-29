Galatasaray tarihinin efsane isimlerinden Fernando Muslera, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını açıkladı. 40 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Libertadores Kupası finalinde Estudiantes formasıyla Palmeiras karşısında oynadığı maçın ardından emeklilik kararını duyurdu.

Daha önce kulüp yönetimiyle futbolu bırakma konusunu görüştüğünü belirten Muslera, takım arkadaşlarıyla vedalaştığını ifade etti. Deneyimli file bekçisi, kariyerini ülkesinde tamamlamanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak muhteşem bir kapanış yaptığını söyledi.

GALATASARAY'DAN DUYGUSAL VEDA

Muslera'nın kararının ardından Galatasaray Kulübü de unutulmaz kalecisi için bir veda mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı oyuncunun yalnızca performansı ve kazandığı kupalarla değil, karakteri, kaptanlığı ve kulübe bağlılığıyla da tarihe geçtiğini belirtti.

Galatasaray paylaşımında "Bazı isimler vardır; gösterdikleri performanslarla, kazandıkları kupalarla değil, temsil ettikleri değerlerle de tarihe geçer.

Nando, sen Galatasaray tarihinin en büyük kalecilerinden biri olmanın çok ötesinde, bu büyük ailenin unutulmaz bir parçası oldun.

Birlikte birçok kupa, zafer ve şampiyonluk kazandık. Sayısız kez kalemizi gole kapattın, nice zaferde başrol oynadın. Kaptanlığınla, karakterinle, aidiyetinle ve kulübümüze olan sevginle milyonların kalbinde yer ettin.

Bir kaleciden çok daha fazlası oldun. Nice çocuğun hayallerine, nice taraftarın en güzel anılarına ortak oldun.

Bu formayla yazdığın tarih, yaptığın kurtarışlar ve yaşattığın mutluluklar asla unutulmayacak.

Sana sonsuz teşekkürler, Florya'nın son kaptanı. Futboldan sonraki yaşantında sana mutluluklar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

14 SEZONDA 19 KUPA KAZANDI

2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Muslera, sarı-kırmızılı formayı 14 sezon boyunca giydi. Bu süreçte 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 kupa kazandı.

Galatasaray formasıyla en fazla kupa sevinci yaşayan yabancı futbolcu olan Muslera, Süper Lig'de en çok maça çıkan yabancı oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor. Uruguaylı kaleci, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki yerini unutulmaz isimler arasında aldı.