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  4. Altınordulu Ravil Tagir'in peşinde Manchester United, Chelsea, Manchester City ve Norwich City var

Altınordulu Ravil Tagir'in peşinde Manchester United, Chelsea, Manchester City ve Norwich City var

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 31.12.2019 11:17 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun bu sezon vitrine çıkardığı 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir'in peşinde Manchester United, Chelsea, Manchester City gibi takımlar var.

Altınordulu Ravil Tagir'in peşinde Manchester United, Chelsea, Manchester City ve Norwich City var

Kazak asıllı Türk futbolcuyu sezon başından bu yana İtalyan ekibi Juventus'un yanı sıra Manchester United, Chelsea, Manchester City, Norwich City gibi İngiliz kulüplerinin scout ekiplerine izlettirdikleri belirtildi.

Bu kulüplerin Ravil için İzmir kulübüne herhangi bir teklifte bulunmadığı ancak milli oyuncunun performansının dikkatle takip edildiği dile getirildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan Ravil Tagir, ilk yarıda ligde 15 maçta forma giydi.

(DHA)

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Ravil Tagir altınordu Manchester United chelsea Manchester City norwich city

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