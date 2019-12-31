Altınordulu Ravil Tagir'in peşinde Manchester United, Chelsea, Manchester City ve Norwich City var

Kazak asıllı Türk futbolcuyu sezon başından bu yana İtalyan ekibi Juventus'un yanı sıra Manchester United, Chelsea, Manchester City, Norwich City gibi İngiliz kulüplerinin scout ekiplerine izlettirdikleri belirtildi.
Bu kulüplerin Ravil için İzmir kulübüne herhangi bir teklifte bulunmadığı ancak milli oyuncunun performansının dikkatle takip edildiği dile getirildi. Ümit Milli Takım'da da görev alan Ravil Tagir, ilk yarıda ligde 15 maçta forma giydi.
(DHA)
G.Saray, 1. Lig'den transfer yapıyor
F.Bahçe'ye müjdeli haber!
Beşiktaş'ın genç yıldızına talip var
Quaresma Güney Amerika yolcusu!
IFAB'tan flaş VAR açıklaması!
Beşiktaş'ın yıldızı takımdan ayrılıyor!
Çalhanoğlu, Premier Lig yolunda!
Diagne'den flaş açıklama: Yakasına yapıştım!
Roma onay verdi! Cengiz Ünder ayrılıyor...
Ünal Karaman'dan ayrılık sonrası ilk açıklama!
Fatih Tekke eski takımının başına geçti!
Ahmet Ağaoğlu'ndan Ünal Karaman açıklaması
Merih Demiral'a sürpriz talip!
F.Bahçe ilk yarıyı umutlu bitirdi
Bursaspor lideri devirdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum