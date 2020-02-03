YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Altunkaya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihracat bilgilendirmesi

Altunkaya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihracat bilgilendirmesi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.02.2020 15:16 | Son Güncelleme

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya yılın ilk ayında Türkiye genelinden 584,3 milyon dolar, Güneydoğu’dan ise 155,6 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederek ihracatın arttırılması yönündeki çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.2019 yılını bir önceki yıla oranla yüzde 1,6 artış göstererek 6 milyar 788 milyon 348 bin dolarlık ihracatla tamamladıklarını ifade eden Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya yılın ilk ayında ise Türkiye genelinden 584 milyon 343 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Altunkaya’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihracat bilgilendirmesi

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya yılın ilk ayında Türkiye genelinden 584,3 milyon dolar, Güneydoğu’dan ise 155,6 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederek ihracatın arttırılması yönündeki çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.
2019 yılını bir önceki yıla oranla yüzde 1,6 artış göstererek 6 milyar 788 milyon 348 bin dolarlık ihracatla tamamladıklarını ifade eden Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya yılın ilk ayında ise Türkiye genelinden 584 milyon 343 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti. Ocak 2020 sektörel ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Altunkaya geçtiğimiz günlerde Vahdettin Köşkünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüklerini, sektörle ilgili sorunların yanı sıra yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgiler verdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek sektörümüzle ilgili sorunlarımızı, yürüttüğümüz çalışmaları ve 2020 hedeflerimiz hakkında ki düşüncelerimizi paylaştık. 2020 yılı içerisinde yürüteceğimiz projeler ve gerçekleştireceğimiz çalışmaları da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a anlattık. İhracatçının daima yanında olduğunu, yaşanan sorunların çözümü için gerekli her türlü desteği vereceğini, uluslararası pazarlarda Türkiye’nin önemli bir aktör olabilmesi için kendilerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini ifade ettiler. Bizlerden desteklerini esirgemeyen, her türlü sorunumuzun çözümünde büyük çabalar göstererek daima yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bütün ihracatçılarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
"Hububatçılar 2020’de Afrika, Amerika ve Uzakdoğu’ya yoğunlaşacak"
Altunkaya yaptığı açıklamada ülkenin hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında en önemli pazarların yüzde 45,6 pay ile Orta Doğu, yüzde 20,9 ile Afrika, yüzde 14,2 pay ile Avrupa Birliği, yüzde 5,6 pay ile Amerika ve yüzde 5,1 pay ile Asya ve Okyanusya ülkeleri olduğunu ilk 5 ülkenin ise Irak, Yemen, ABD, Suudi Arabistan ve Suriye olduğunu ifade etti. Sektör Kurulu Başkanı, geçen yıl sektörün önde gelen pazarları Irak ve Suriye’de ihracatçılarımızın teknik engeller ve çeşitli güçlüklerle karşılaştıklarını, 2020 yılında her iki pazarda da olumlu gelişmeler olmasını temenni ettiklerini belirtti. Son dönemde Ortadoğu’da yaşanan istikrarsızlığın ve artan jeopolitik risklerin 2020 içerisinde birçok sektörü olumsuz etkileyebileceğine de dikkat çeken Başkan Altunkaya, bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesinin sadece ülkemizin değil Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de ihracatı ve refahı açısından büyük önem arz ettiğini dile getirdi.
“Pazar çeşitliliğimiz önemli”
Ortadoğu’daki olası tüm riskler karşısında alınacak en önemli önlemin ise pazar çeşitlendirmesi olduğuna vurgu yapan Altunkaya, sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçılarımızın yeni pazar odaklı çalışmalarının meyvelerini verdiğini böylece 2019 yılında ihracatın örneğin, Amerika ülkelerine yüzde 25,4, Afrika’ya yüzde 6,3 ve Asya ve Okyanusya ülkelerine ise yüzde 4,1 artışlar sağlandığını diğer pazarlarda da yaşanan ihracat artışı neticesinde Ortadoğu’ya ihracattaki yüzde 5,4’lük düşüşün bu sayede telafi edildiğini belirterek 2020 yılının ilk ayında bu sürecin daha net görüldüğünü yeni pazarlardan olumlu dönüşler alındığını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor’un Brezilyalısı Pedro Henrique:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Kayserispor Boşnak golcüsü Mesanovic:

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Modifiye tutkunu "Süslü"nün dolmuşunda renkli yolculuk

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:25
Öğle
12:49
İkindi
15:39
Akşam
18:03
Yatsı
19:20

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Bahri Eczanesi
Sehitkamil
Gözüşirin Eczanesi
Sehitkamil
Hakverdi Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Öztan Eczanesi
Sehitkamil
Yağmur Eczanesi
Sehitkamil
Arzık Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Üç Minareli Köy Camisinin Açılışı Gerçekleştirildi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Gaziantep'teki Kadın Sığınma Evi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Eşine Ciğerini Vermek İçin 9 Ayda 40 Kilo Verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.