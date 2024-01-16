Altyapıdan yetişmişti... Galatasaray'dan ayrılarak 1. Lig'e gitti! Özgür Baran Aksaka Sarı-Kırmızılılar'a veda ederek Gençlerbirliği'nin yolunu tuttu

Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Galatasaray altyapısından yetişen ve Sarı-Kırmızılılar'ın bonservisine sahip orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Başkent kulübünün yaptığı açıklamada, "Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği’miz, Galatasaray A.Ş. altyapısında yetişen ve son olarak Astor Enerji Şanlıurfaspor forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka’yla kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Özgür Baran, Galatasaray'ın 16, 17 ve 19 yaş altı takımlarında forma giydikten sonra 2022 yılında A takımına yükseldi. Genç oyuncu, Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun ilk yarısında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor formasıyla mücadele etti.







