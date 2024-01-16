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  4. Altyapıdan yetişmişti... Galatasaray'dan ayrılarak 1. Lig'e gitti! Özgür Baran Aksaka Sarı-Kırmızılılar'a veda ederek Gençlerbirliği'nin yolunu tuttu

Altyapıdan yetişmişti... Galatasaray'dan ayrılarak 1. Lig'e gitti! Özgür Baran Aksaka Sarı-Kırmızılılar'a veda ederek Gençlerbirliği'nin yolunu tuttu

16.01.2024 18:57 | Son Güncelleme:
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TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bonservisi Galatasaray'da olan orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. İşte detaylar...

Özgür Baran Aksaka

Özgür Baran Aksaka

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Şanlıurfaspor
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Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği, Galatasaray altyapısından yetişen ve Sarı-Kırmızılılar'ın bonservisine sahip orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Başkent kulübünün yaptığı açıklamada, "Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği’miz, Galatasaray A.Ş. altyapısında yetişen ve son olarak Astor Enerji Şanlıurfaspor forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Özgür Baran Aksaka’yla kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaştı." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

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Özgür Baran, Galatasaray'ın 16, 17 ve 19 yaş altı takımlarında forma giydikten sonra 2022 yılında A takımına yükseldi. Genç oyuncu, Trendyol 1. Lig 2023-2024 sezonunun ilk yarısında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor formasıyla mücadele etti.


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