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Alvaro Morata'ya ölüm tehditleri yağıyor!

07.07.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 yarı finalinde seri penaltı atışlarında başarısız bir penaltı atan Morata'ya ölüm tehditleri yağıyor.

Alvaro Morata'ya ölüm tehditleri yağıyor!

EURO 2020'de İtalya'ya yarı finalde penaltılarla yenilen İspanya'da normal sürede ağları sarsan ancak seri penaltı atışlarında başarılı olamayan Alvaro Morata'ya ölüm tehditleri yağdı.

Yıldız golcünün italyan model eşi Alice Campello, kendisine İtalyanlardan gelen küfürlü ve nefret dolu mesajları paylaştı.

Campello, "Bu büyük bir cahillik. Benden daha zayıf birine bu mesajlar gelseydi, muhtemelen büyük problem yaşardı. Sporun insanları bir araya getiren bir şey olduğunu unutmayın. Umarım ileride bu insanlara karşı harekete geçmek kolaylaşacaktır" dedi.

2017 yılında evlenen Morata ve Campello ikilisinin 3 çocuğu bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Milli Futbol Takımı
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