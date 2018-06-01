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Amadi Wassim kimdir? Genç futbolcunun Galatasaray paylaşımı merak uyandırdı! (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.06.2018 10:07 | Son Güncelleme

Amadi Wassim, dün Instagram hesabından Galatasaray ile ilgili bir haberi dua emojileri koyarak hikayesinde paylaşınca merak uyandırdı. Fransa'nın Metz takımında oynayan Amadi Wassim için Galatasaray'ın takibe aldığı iddia edildi. Galatasaray, daha öncede Fransız takımında potansiyel gördüğü yıldız adayı futbolcuları transfer yapmıştı. GS'lı taraftarlar, bu paylaşım üzerine transfermarkt gibi sitelerde futbolcu için aramalar yapmaya başladılar. Peki Amadi Wassim kimdir? Kaç yaşındadır?

Amadi Wassim kimdir? Genç futbolcunun Galatasaray paylaşımı merak uyandırdı! (Son dakika Galatasaray transfer haberleri)

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Amadi Wassim, 18 yaşındaki genç futbolcu Fransa'nın Metz takımında top koşturuyor. Defans bölgesinde oynayan Amadi Wassim, dün Instragram hesabından yaptığı paylaşımla merak konusu oldu. Fransa'nın önde gelen gazetesi L'Equipe Galatasaray ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. Metz ile profesyonel sözleşme imzalamayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Amadi Wassim'in Galatasaray ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu yazdı. Galatasaray Metz Kulübü'nden Franck Ribery ve Aly Faryd Mondragon gibi değerli oyuncular transfer etmişti. Peki Amadi Wassim kimdir?

AMADİ WASSİM KİMDİR?

2000 doğumlu olan Amadi Wassim, Fransa'nın Metz takımında defans bölgesinde oynuyor. Futbolcu hakkında transfermarkt gibi sitelerde hakkında başka bilgi bulunmuyor. Amadi Wassim, Galatasaray'ın kendini transfer edeceği yönündeki haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Wassim'in gönderinin altına "dua" emojisini koyması dikkat çekti.

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