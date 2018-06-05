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Aman diyelim! Karpuzu sakın böyle tüketmeyin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 05.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir hayat için neyi nasıl tükettiğiniz çok önemli. Özellikle yaz mevsiminde bolca tükettiğimiz karpuzu yerken yanındaki yiyeceklere çok dikkat etmek gerekiyor.

Aman diyelim! Karpuzu sakın böyle tüketmeyin

Kavun ve karpuz ikilisi

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Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi kavun ve karpuzu kesinlikle öğünlerin yanında tüketmemelisiniz. Yemekten en az 2 saat sonra tüketeceğiniz kavun ve karpuzu bir arada yememeli ve yanlarında su içmemelisiniz.

Protein ve nişastalı yiyecekler

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Bu yiyecekler beraber tüketildiğinde sindirim sistemini yavaşlatır ve kilo almaya sebep olur. Bu sebeple bu ikiliyi menünüzden çıkarmaları onların yerrine salata çeşitlerini ekleyebilirsiniz. Proteinin yanına salata / nişastalı yiyeceklerin yanına salata gibi...

Yemekler ile birlikte yenilen meyveler

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En çok yapılan hataların başında yer alır yemekle birlikte meyve tüketmek. Özellikle nişasta oranı yüksek gıdalarla birlikte meyve tükettiyseniz bu durum çok daha riskli bir hal alır çünkü meyve içinde bulunan şeker sindirimi engelleyen zararlı yiyeceğe dönüşebilir.

Sebzelerin tüketimi

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Sebzeler ne yazık ki her yiyecek ile uyum sağlamazlar. Sebzelerle birlikte tüketilmemesi gereken yiyeceklerin başında: Süt, şeker, karpuz,kavun ve tatlı meyveler gelmektedir.

Yemek sırasında su tüketmek

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En çok yapılan ikinci hata ise yemekle beraber su içmektir. Yemek yerken tüketeceğiniz su midenizde ekstra ağırlık ve şişkinliğe neden olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
yiyecek kombinasyonları karpuz seçmek sağlıklı yaşam

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