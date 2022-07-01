Aman Fenerbahçeliler duymasın! Berke Özer'in yeni adresi taraftarı bir hayli sinirlendirecek

Fenerbahçe'de Berke Özer ile yollar ayrılmıştı. Genç kaleci, 2018 yılında Ali Koç'un başkanlık dönemindeki ilk transferlerinden biriydi. Berke Özer, sezonun bitmesinin ardından takıma veda etti. 22 yaşındaki futbolcunun adı birçok kulüple anılıyordu. Özellikle Avrupa'dan önemli talipleri olduğu bilinen 1.91 boyundaki file bekçisinin Anderlecht ile anlaştığı öne sürülmüştü.

FIRTINA PRENSİPTE ANLAŞTI

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda yedek kalecileri Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'a transfer izni veren Trabzonspor, Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer'i renklerine bağlıyor. Fenerbahçe'de top koşturduğu dönem adı Atletico Madrid gibi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan 22 yaşındaki kaleciyi Anderlecht de istiyor. Ancak bordo-mavili yönetimin elini çabuk tutarak 1.91 boyundaki eldiven ile masaya oturduğu ve mutlu sona yaklaştığı belirtiliyor.

Sarı-lacivertliler ile 19 maça çıkan Berke, bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatırken, 20 gole de engel olamadı. 2000 doğumlu oyuncunun piyasa değeri 3.5 milyon Euro. Berke Özer 2018 yazında Fenerbahçe'ye Altınordu'dan transfer olmuştu.



