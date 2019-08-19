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'Aman Reis Duymasın' vizyona hazırlanıyor

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SİNEMA TV  | 19.08.2019 13:16 | Son Güncelleme

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin kadrosu, televizyondan sonra "Aman Reis Duymasın" filmiyle bu kez sevenlerini güldürecek.

'Aman Reis Duymasın' vizyona hazırlanıyor

Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin kadrosu, televizyondan sonra "Aman Reis Duymasın" filmiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Tan'ın oturduğu film, 13 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Uzun bir ön hazırlık döneminden geçen ve 4 haftada İstanbul ile Erdek başta olmak üzere birçok farklı mekanda çekilen filmde, yeraltı dünyası bu kez sevenlerini güldürecek.

"Aman Reis Duymasın" filminin kadrosunda Ozan Akbaba, Mustafa Üstündağ, Emir Benderlioğlu, Hakan Karsak, Savaş Özdemir, Sevinç Gürşen, Sevil Akı, Tevfik Erman Kutlu, Ömer Kurt, Bekir Çiçekdemir, Sabahattin Yakut, Berna Üçkareler ve Ezgi Esma Kürklü yer alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Veysel Kılıç'ın üstlendiği filmin senaryosunda Bahadır Özdener ve Berna Aruz imzası bulunuyor.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Yaz tatiline çıkmaya karar veren yeraltı dünyasının en güçlü isimleri, daha deniz otobüsünden iner inmez tatilin beklentilerinin dışında olacağını anlar. İstanbul’a dönmek yerine devam etme kararı alan bu sıra dışı kadro, yönettikleri büyük dünyanın tam zıttında küçük bir sahil kasabasında şok üstüne şok yaşar. Tek dilekleri, bu skandalı Reis Hızır Çakırbeyli'nin (Oktay Kaynarca) duymamasıdır."


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Hızır Çakırbeyli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Aman Reis Duymasın

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