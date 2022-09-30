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Amasra'da balıkçılar, limana palamut dolu kasalarla döndü

30.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra'da balıkçılar, limana palamut dolu kasalarla döndü

Bartın'ın Amasra ilçesinde balıkçıların yüzü, avladıkları bol miktardaki palamutla güldü.

Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçılar, limana palamut dolu kasalarla döndü.

Teknelerden hummalı bir çalışmayla kamyonlara yüklenen palamut kasaları, başta Ankara, İstanbul, Bolu, Sakarya olmak üzere ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

Balıkçı Bülent Engin, AA muhabirine, oldukça güzel bir palamut sezonu yaşandığını, palamut bereketinin artarak devam etmesini beklediklerini söyledi.

Özellikle Zonguldak Ereğli ve Amasra açıklarında yoğun palamut avcılığı yaptıklarını belirten Engin, "Bir çıkışta bin-2 bin kasanın üzerinde palamutla limana dönüyoruz. 10 bin kasayla dönenler oldu. Şu an sezon da çok iyi gidiyor. Böyle giderse kasım, aralıkta dahi bu bolluk olur." diye konuştu.

Balıkçı İbrahim Akkan da bütün teknelerin bol palamutla döndüğünü aktararak, "Bazen 500, bazen 1000 kasayla dönüyoruz. Bugün 500 kasayla döndük, kamyonlara yükleyip 15 personelle tekrar açılacağız. Bu bolluk 1 ay daha devam eder." ifadelerini kullandı.

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palamut Amasra kamyon liman tekne

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