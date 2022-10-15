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Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

15.10.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Amasra'da patlama meydana gelen maden ocağındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağının içerisinde ve çevresinde, TTK tahlisiye, AFAD, UMKE, Türk Kızılay, polis, jandarma, sağlık ve gönüllülerden oluşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak çalışma yürütüyor.

Bölgede konuşlandırılan AFAD'ın mobil koordinasyon tırındaki kriz masasında bilgiler değerlendiriliyor.

Madende biriken duman, havalandırma bacaları vasıtasıyla tahliye ediliyor.

- "Yaramız derin"

TTK tahlisiye ekibinde yer alan maden teknikeri Osman Demiral, gazetecilere, çalışmalar sırasında kullandıkları cihazlara ilişkin bilgi verdi.

Olayın tam olduğu yere gitmediklerini anlatan Demiral, "Kuyu dibine yakın, tam orta noktada temiz havanın olduğu bir yerde istasyonumuzu kurduk. İndiğimizde basınç yoktu ama olayın olduğu zaman bir basınç varmış." dedi.

Demiral, bölgede gruplar halinde çalıştıklarını belirterek, cihaz sayılarının yeterli olduğunu, aksi durumda takviyeler yapıldığını kaydetti.

Madenciliğin kolay bir sektör olmadığını vurgulayan Demiral, "Ailelerine baş sağlığı diliyoruz tekrardan. Yaramız derin, yorgunuz, aileler de üzgün." ifadesini kullandı.

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patlama Amasra maden ocağı

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