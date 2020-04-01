YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da bine yakın firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Amasya'da bine yakın firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

AMASYA HABERLERİ  | 01.04.2020 16:19 | Son Güncelleme

Amasya'da bine yakın firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu

Amasya Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürü Osman Yılmaz, ilde bine yakın firmanın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için başvuru yaptığını bildirdi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ekonomik tedbir paketlerinin uygulamaya konulmaya başlandığını söyledi.

Bu süreçte küçük, orta veya büyük ölçekli birçok firmanın yaşanan olumsuz durumdan zarar görme ihtimali bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19 kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Paketi'nde yer alan kısa çalışma ödeneğinin devreye alındığını anlattı.

Bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması kararı çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Yılmaz, ilde bine yakın işletmenin bu kapsamda başvuru yaptığını ifade etti.

Yılmaz, kısa çalışma ödeneğinin süresinin 90 gün olduğunu, ilk 7 gününün işveren tarafından, sonraki ücretin ise İŞKUR tarafından ödeneceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İşverenlerin çalışanlarına asgari ücretin yüzde 60'ı kadar ücret, en düşük 1762 lira olarak verilecektir. Başvuru yapacak işverenlerin mutlaka kuruma kayıtlı olmaları gerekmektedir. Eğer firmanın kaydı yoksa, 'www.iskur.gov.tr' adresimiz üzerinden kuruma gelmeden firma kaydı yapılacaktır. Doldurulan evrakın çıktısı alınarak her bir sayfası kaşelenip imzalanacaktır. Bu evraka istenen diğer belgeleri de ekine eklemek suretiyle iş verenin beyan ve talebinin yer aldığı bir üst yazı eklenecektir. Yazılan üst yazı ve ekindeki tüm belgeler taranarak il müdürlüğümüze ait 'kisacalisma.amasya@iskur.gov.tr' elektronik posta adresine gönderilecektir."

Yılmaz, ayrıca iş arayanların, işverenlerin ve işsizlik sigortasına başvuracakların, İŞKUR hizmetlerinden kuruma gelmeden 7 gün 24 saat faydalanabileceklerini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte dünyanın en korkunç kedisi İşte dünyanın en korkunç kedisi
Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı Antalya'da bulundu! Hepsi birbirinden farklı
Anahtar Kelimeler:
kısa çalışma ödeneği Amasya İŞKUR

En Çok Okunan Yerel Haberler

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Multinet Up’tan tamamen temassız bir ödeme dünyası

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da piyasaya sahte gıda ve temizlik ürünü süren 2 şüpheli yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Adana'da kuruyemişçiyi bıçaklayan gaspçı yakalandı

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

Sungurlu’da caddelere dezenfektan yerleştirildi

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

AK Parti’den “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Bünyan’da görev yapan Mehmetçik Bünyan Belediyesi’ne emanet

Amasya Namaz Vakitleri 1 Nisan Çarşamba

İmsak
04:46
Sabah
06:13
Öğle
12:46
İkindi
16:19
Akşam
19:08
Yatsı
20:29

Amasya Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Hayat Eczanesi
Merkez
Vatan Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Hançerli Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
Gökçe Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

19. dönem düzenlenen AK Parti siyasi akademisi ilk dersi Amasya’da yapıldı

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Kastamonu ve Amasya'da "Mehmetçiğe Destek Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

Et Ve Süt Kurumu Suluova’da Et Kesimine Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.