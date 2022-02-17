Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü.
Saygılı köyünde bir firmaya ait biyogaz tesisinin bakım ve onarım kademesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Biyogazın depolandığı alana sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Tesiste hasara neden olan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz