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Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

17.02.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da biyogaz tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı

Amasya'nın Suluova ilçesinde biyogaz tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

Saygılı köyünde bir firmaya ait biyogaz tesisinin bakım ve onarım kademesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

Biyogazın depolandığı alana sıçrayan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Tesiste hasara neden olan yangında itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

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