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Amasya'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

19.10.2023 07:17 | Son Güncelleme:
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Amasya'da Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu tarafından İsrail'in Filistin'deki saldırıları protesto edilerek, "Özgür Filistin yürüyüşü" düzenlendi.

Sultan Bayezid Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından STK temsilcileri ve vatandaşlar Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar tekbirler getirdi, sloganlar atarak İsrail'i kınadı.

Memur-Sen Amasya Şube Başkanı Kerem Camcı, burada yaptığı konuşmada, Filistinli masumların sesi olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Açık ve net söylüyoruz. Bıçak kemiğe dayanmış, sabır taşı çatlamıştır." diyen Camcı, "Dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları İsrail'in vahşetine karşı tepki göstermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı duanın ardından grup dağıldı.

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Amasya Filistin İsrail Yürüyüş

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