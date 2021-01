Amasya’da kamu hizmetleri ve yatırımları masaya yatırıldı

Amasya’da il genelinde sunulan kamu hizmetleri ve yatırımlarının genel değerlendirmesine ilişkin toplantı yapıldı.

Vali Mustafa MasatlI’nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda sağlık, eğitim, tarım, sosyal hizmetler, sosyal yardımlaşma, genel bütçe yatırımları, İl Özel İdaresi yatırımları, KÖYDES programı ve kaymakamlıklarca yürütülen diğer projelere ilişkin bilgilendirmeler yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Korona virüs (Kovid-19) salgınla mücadelede alınan tedbirler sonucu vaka sayılarında önemli düşüşler sağlandığını belirten Vali Masatlı, “Salgını sona erdirmek için tedbirlere harfiyen uymaya hep birlikte devam etmemiz gerekmektedir. Aşılama çalışmalarını Sağlık Bakanlığımızın talimatları kapsamında planladık. Teknik alt yapımızı ve personelimizi aşılama çalışmaları için hazırlıyoruz” dedi.

Son düzenlemelerle hayata geçen Afet Yönetimi Merkezi oluşumlarının kentte kurulması için süratle gerekli işlemleri başladıklarına değinen Mustafa Masatlı, “Amasya’nın bulunduğu konum itibariyle her an afetlere hazırlıklı olmamız ve halkımızı bu konuda daha da bilinçlendirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Eğitim alanında online olarak devam eden eğitim döneminin 22 Ocak tarihinde sona ereceğine değinen Masatlı, “Şartların uygun olması ve hükümetimizce karar alınması durumunda ikinci yarıyıl okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız. Devletimizin gönderdiği tablet bilgisayarları ihtiyacı olan öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Ayrıca yardımcı kaynak ihtiyacı olan çocuklarımıza da Milli Eğitim Müdürlüğümüz aracılığıyla kitap ve testler gönderiyoruz. Amasyalıların büyük destek verdiği ‘Amasya Saatini Kitaba Kuruyor’ kampanyası ülkemiz çapında büyük beğeni gördü. Kampanyaya destek veren her yaştan vatandaşımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Sosyal devlet ilkesi gereğince öksüz ve yetimlere, kimsesiz yaşlılara, engellilere ve mağdur kadınlara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Masatlı, “İlimiz genelinde ulaşamadığımız öksüz, yetim ve yaşlı kalmayıncaya dek kaymakam arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımız devam edecek. Tarım ve hayvancılığı ön planda tuttuğumuzu daha önce de ifade etmiştik. Bu çerçevede 2020 yılında yapılan fidan dağıtımları, damızlık hayvan dağıtımları ve desteklemeler bu yıl da artarak devam edecek. Ayrıca tarımın temelini oluşturan sulama konusuna özel bir önem veriyoruz. İl Özel İdaremizin bu alanda yapacağı yatırımları yaklaşık 4 kat arttırmayı hedefliyoruz. Köy altyapılarımızın iyileştirilmesi ile köylerimize yönelik spor ve kültür yatırımlarına da devam edeceğiz. Son olarak turizmde ise temel hedefimiz UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine girebilmektir. Bu amaç doğrultusunda salgın dolayısıyla yavaşlayan süreci hızlandıracağız. Tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkarmak ve Amasya turizmine kazandırmak için kazı çalışmalarını yılın tamamına yayacağız. Bu çalışmalarla birlikte tarih ve kültürüyle ülkemizin eşsiz şehirlerinden birisi olan Amasya, turizmde hak ettiği seviyelere ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu yıl özellikle kadın girişimciliğinin yansıması olarak ortaya çıkan kadın kooperatiflerinin sayısını artırmak için çalışmalar yapılması ve tüm ilçelerde katma değeri yüksek kooperatifler kurulmasının öncelikli hedefler arasında olduğunun vurgulandığı toplantıda vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri de yer aldı.