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Amasya'da kavga ihbarına giden polislere mahalle sakinlerinden sürpriz kutlama

09.04.2022 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da kavga ihbarına giden polislere mahalle sakinlerinden sürpriz kutlama

Amasya'da mahalle sakinleri, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla kavga ihbarında bulunup olay yerine gelen polis ekiplerine sürpriz kutlama etkinliği düzenledi.

Üçler Mahallesinde vatandaşlar, Polis Haftası dolayısıyla ekipler için farklı bir etkinlik planladı.

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezini arayan mahalle muhtarı Coşan Aylak, mahallede büyük bir kavga olduğu bilgisini verdi. Vatandaşlar, kavgaya müdahale için gelen ekipleri alkışlarla karşıladı.

Daha sonra mahalle sakinleri tarafından polislere pasta ve çay ikram edildi.

Aylak, sürprizi mahalle sakinleriyle beraber düşündüklerini ifade ederek "Biz günler öncesinden böyle bir organizasyon yapalım diye düşünmüştük. Polis Haftamız malum. Bizim güvenliğimiz halkımızın güvenliği için canları pahasına kendilerini siper ediyorlar. Biz de böyle ufak bir jest yapalım dedik." diye konuştu.

Memnuniyetini dile getiren polis memuru Mustafa Kurt da "Bir sürprizle karşılaştık. Mutlu olduk yani, böyle bir şey olduğundan bilgimiz yoktu açıkçası. 'Kalabalık bir kavga' deyince 3 ekip beraber geldik, yunus arkadaşlarla beraber. Konfetileri görünce de anladık, çok mutlu olduk teşekkür ederiz kendisine ilgisi alakası için." dedi.

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