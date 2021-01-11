YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da Kovid-19 aşı noktaları hazırlandı

Amasya'da Kovid-19 aşı noktaları hazırlandı

11.01.2021 17:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl genelinde birinci basamak sağlık tesislerinde, aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde 186 aşı uygulama noktası oluşturuldu

Amasya'da, Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması" hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı kapsamında aşı odaları hazırlandı.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Erman Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının Kovid-19 ile mücadelenin önemli basamaklarından biri olduğunu söyledi.

Kovid-19 aşılarının uygulanmasına yönelik hastanedeki çalışmaları tamamladıklarını ve aşılama öncesi sağlık personeline yönelik bir dizi bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Zengin, şunları kaydetti:

"Kovid-19 aşısının ilimize geldiği andan itibaren aşıları uygulayacağımız yerleri oluşturduk. Birinci basamak sağlık tesislerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde ve hastanelerimizde 186 aşı uygulama noktası oluşturduk. Buralara vatandaşlarımızı tek tek alarak uygun soğuk zincir kuralları dahilinde aşılarını uygulayacağız. Aşılanan kişilerin bir süre gözlem altında tutulacağı alanları da oluşturduk, Öncelikle sağlık personeli ve 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlar, huzurevi, engelli bakımevleri ile rehabilitasyon merkezlerinde kalanlar ile hizmet sunanların aşılanmasına yönelik planlama yapıldı."

Vatandaşların aşı olmaya randevu sistemiyle geleceklerini vurgulayan Zengin, randevuların e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alınabileceğini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak

Amasya Namaz Vakitleri 11 Ocak Pazartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:53
Öğle
12:50
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
19:01

Amasya Nöbetçi Eczaneler11 Ocak Pazartesi

Müjde Eczanesi
Merkez
Ümit Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Hakan Eczanesi
Merzifon
Hatipoğlu Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Hafif ticari araç traktöre çarptı: 1 ölü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

Bakan yardımcısı Özkaldı’nın acı günü

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

AK Parti'li Karaaslan: "Medya mensuplarına hakikatin yanında olmak gibi büyük bir görev düşmektedir"

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Doktorlar itfaiyeden yardım istedi

Diğer Haberler

Amasya'da Kovid-19 aşı noktaları hazırlandı

Amasya'da Kovid-19 aşı noktaları hazırlandı

Vali Masatlı’dan gazetecilere: “Sizler önemli bir kamu görevi yürütmektesiniz"

Vali Masatlı’dan gazetecilere: “Sizler önemli bir kamu görevi yürütmektesiniz"

Başkan Sarı: “Gazetecilik büyük fedakârlık isteyen bir meslektir”

Başkan Sarı: “Gazetecilik büyük fedakârlık isteyen bir meslektir”

Off-road tutkunları yılkı atlarını besledi

Off-road tutkunları yılkı atlarını besledi

Amasya’da ‘Açık Kapı’ya 12801 başvuru

Amasya’da ‘Açık Kapı’ya 12801 başvuru

Anneleri rahatsızlanan ikiz buzağılar "Fındık" ve "Fıstık" evde misafir ediliyor

Anneleri rahatsızlanan ikiz buzağılar "Fındık" ve "Fıstık" evde misafir ediliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.