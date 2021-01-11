Amasya'da Kovid-19 aşı noktaları hazırlandı

Amasya'da, Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde "hastanelerde aşı uygulama odası oluşturulması" hakkında il sağlık müdürlüklerine gönderilen yazı kapsamında aşı odaları hazırlandı.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Erman Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının Kovid-19 ile mücadelenin önemli basamaklarından biri olduğunu söyledi.

Kovid-19 aşılarının uygulanmasına yönelik hastanedeki çalışmaları tamamladıklarını ve aşılama öncesi sağlık personeline yönelik bir dizi bilgilendirmeler yaptıklarını anlatan Zengin, şunları kaydetti:

"Kovid-19 aşısının ilimize geldiği andan itibaren aşıları uygulayacağımız yerleri oluşturduk. Birinci basamak sağlık tesislerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde ve hastanelerimizde 186 aşı uygulama noktası oluşturduk. Buralara vatandaşlarımızı tek tek alarak uygun soğuk zincir kuralları dahilinde aşılarını uygulayacağız. Aşılanan kişilerin bir süre gözlem altında tutulacağı alanları da oluşturduk, Öncelikle sağlık personeli ve 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlar, huzurevi, engelli bakımevleri ile rehabilitasyon merkezlerinde kalanlar ile hizmet sunanların aşılanmasına yönelik planlama yapıldı."

Vatandaşların aşı olmaya randevu sistemiyle geleceklerini vurgulayan Zengin, randevuların e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alınabileceğini sözlerine ekledi.

