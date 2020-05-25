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Amasya'da sokaklar belediye bandosuyla şenlendi

AMASYA HABERLERİ  | 25.05.2020 14:45 | Son Güncelleme

Amasya'da sokaklar belediye bandosuyla şenlendi

Amasya'da 156 yıldır ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vaktinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalan vatandaşlar için de çeşitli marşlar ve türküler seslendirdi.

Elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığını haber vermek için konser veren belediye bandosu, vatandaşlara Ramazan Bayramı coşkusunu yaşatmak amacıyla sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde mahalle aralarında dolaşıyor.

Bando ekibini balkon ve pencerelerden izleyen ve ilgi gösteren vatandaşlar, seslendirilen parçalara da alkışlarıyla eşlik etti.

Amasya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Oğuzhan Zobu, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak 156 yıllık bir geleneği sürdürdüklerini, evde kalan vatandaşlara biraz olsun moral vermek istediklerini söyledi.

Amasya'nın her mahallesine giderek vatandaşları bu coşkuya ortak ettiklerini vurgulayan Zobu, "Ramazan bittikten sonra insanımızın evde kaldığı bayram günlerinde de geleneği devam ettiriyoruz. Bandomuz bayramın birinci gününden itibaren sokaklarda caddelerde gezerek evde kalan insanlarımızı eğlendirmeye devam etti. İnşallah bayramın son gününe kadar her mahallemizi her sokağımızı gezerek bu etkinliğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bando Şefi Hakan Dinçer ise vatandaşları eğlendirdikleri için mutlu olduklarını dile getirerek, "Halkımız da balkonlardan eşlik edip isteklerini dile getiriyor. Biz de elimizden geldiği kadar onların isteklerini çalıyoruz. Bu süreçte herkesin güzel bir bayram geçirmesini diliyoruz." dedi.

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