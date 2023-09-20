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Amasya'da tartıştığı arkadaşını öldürüp arabasıyla birlikte yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

20.09.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştığı arkadaşını darbederek öldürüp cesedini arabasıyla birlikte yaktığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Merzifon-Çorum kara yolu Sarıbuğday Göleti mevkisinde dün, park halindeki otomobilde bulunan Ahmet M. (39), arkadaşı Yılmaz U. (37) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yılmaz U'yu darbederek öldüren Ahmet M, otomobili de ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay bölgesine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yılmaz U'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan şüpheli, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu ilçe merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan Ahmet M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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cinayet Amasya Merzifon

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