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Amatör maçta başkan sahaya girip futbolcusunu dövdü

FUTBOL HABERLERİ  | 07.10.2019 12:14 | Son Güncelleme

Kayseri'de 1. Amatör Küme maçında Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, sahaya girerek kırmızı kart gören futbolcusu Okan Koyuncu'yu dövdü.

Amatör maçta başkan sahaya girip futbolcusunu dövdü

Kayseri 1. Amatör Küme maçında Güneşspor ile Yerköyspor karşı karşıya geldi. Kayseri Argıncık Stadı'nda oynanan müsabakada gol sesi çıkmadı ancak 2 kırmızı kart vardı.

Müsabakanın 84. dakikasında iki takım oyuncuları arasında yaşanan arbede neticesinde hakem Kemal Hattatoğlu, Yerköyspor'dan Okan Koyuncu ile Mustafa Burak Ahi'ye kırmızı kart gösterdi.

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Okan Koyuncu sessiz sedasız sahadan ayrılmak üzere iken Mustafa Burak Ahi, sinirine yenik düşerek rakip takım oyuncusu üzerine koşmaya başladı. Yaşanan gerilim neticesinde Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, saha içerisine girdi.

Başkan Şahin, saha komiserinin güçlükle kenara çekmeye çalıştığı Okan Koyuncu'ya tokat savurmaya başladı. Rakipten kaçmaya çalışan Koyuncu, bu kez de kulüp başkanından kaçmaya başladı. Emniyet güçleri ve diğer futbolcuların araya girmesi ile olaylar daha fazla büyümeden önlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Yerköyspor Hacı Yusuf Şahin Okan Koyuncu

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