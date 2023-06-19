SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Amatör maçta saha bir anda karıştı! Çıkan kavgayı ayırmak isterken yaralandı...

Amatör maçta saha bir anda karıştı! Çıkan kavgayı ayırmak isterken yaralandı...

19.06.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya 2. Amatör Küme 1. Grup play-off maçında Kaş Belediye Spor, Kırmızı Beyaz SK’yı 4-3 yendi. Müsabaka sonunda çıkan olaylar ise futbola gölge düşürdü. İki takım oyuncuları birbirine girerken, sahaya girip kavgayı ayırmaya çalışan Kaş Belediye Spor yöneticisi Barış Alagöz başından yaralandı.

Antalya 2. Amatör Küme 1. Grup play-off karşılaşmasında Kaş Belediye Spor ile Kırmızı Beyaz SK, Zeytinköy Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda Kaş Belediye Spor ilginç bir gole imza attı. Kaş takımının 60. dakikada geliştirdiği atakta yardımcı hakem pozisyona ofsayt bayrağı kaldırdı ancak hakem karşılaşmayı devam ettirdi.

dd8d578f-ef45-4321-8b0c-6248385732d1

Kırmızı Beyaz SK kalecisi Hüseyin Kuşçu, oyunu başlatmak için topu takım arkadaşının önüne doğru yuvarladığı sırada araya giren Kaş Belediye Spor’dan Ramazan Çabuk, topu alarak boş kaleye yuvarladı ve takımını 3-2 öne geçirdi.

3c997c31-0084-4364-bbf8-fa1a2bde1248

Çekişmeli geçen oyunda Kırmızı Beyaz SK, skoru eşitlese de son dakikalarda Kaş Belediye Spor’dan Özgür Güngör, attığı golle takımını bir kez daha üstünlüğe taşıdı.

Karşılaşmanın son bölümüne girilirken, futbolcular arasında yaşanan gerginlik sonucunda Kırmızı Beyaz SK takımından Mehmet Aşık kırmızı kart gördü. Bu sırada maçı kulübeden takip eden Kaş Belediye Spor yöneticisi Barış Alagöz, kavgayı ayırmak için girdiği arbedede gelen darbe sonucu başından yaralandı.

a3d27565-0eb5-42e1-af9a-5ec767340aec

Olay güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden sona ererken, hastanede başına 8 dikiş atılan Alagöz, ardından taburcu edildi.

Kalan kısa sürede başka gol olmayınca müsabaka Kaş Belediye Spor’un 4-3’lük galibiyetiyle tamamlandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski milli futbolcu hayatını kaybettiEski milli futbolcu hayatını kaybetti
A Milli Takım, Letonya'da liderliğe yürüdü!A Milli Takım, Letonya'da liderliğe yürüdü!
Kupa töreninde gerginlik!Kupa töreninde gerginlik!
Anahtar Kelimeler:
antalya amatör lig maçı maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

Tamamen transparan giyen Gülşen nefes kesti!

Tamamen transparan giyen Gülşen nefes kesti!

İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!

İkinci toplantıya saatler kala hükümetten asgari ücret açıklaması!

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

İsmail Kartal'ın oğlu ateşi yaktı!

5 gollü müthiş maç! İtalya ve Zaniolo...

5 gollü müthiş maç! İtalya ve Zaniolo...

Süper Lig ekibinden sürpriz hamle!

Süper Lig ekibinden sürpriz hamle!

Ersun Yanal'a sürpriz teklif! Düşünmek için süre istedi...

Ersun Yanal'a sürpriz teklif! Düşünmek için süre istedi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Kıskançlık krizine girdi! Kardeşini 19 kez bıçaklayarak öldürdü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.