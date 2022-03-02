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Amazon Gaming Week, 8 Mart'a kadar sürecek

02.03.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Gaming Week, 8 Mart'a kadar sürecek

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye, oyun tutkunlarına yönelik indirimler ve fırsatlar sunduğu etkinliği Gaming Week'in başladığını duyurdu.

Amazon Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 8 Mart'a kadar sürecek etkinlikte oyunseverler Asus, Corsair, HP, LG, Logitech, Samsung gibi popüler markaların oyuncu ürünlerinde öne çıkan fırsatlardan faydalanırken, Amazon.com.tr'nin monitörlerden konsollara, bilgisayar bileşenlerinden oyuncu klavye ve kulaklıklarına uzanan oyun özelindeki geniş ürün seçkisinden seçili ürünlere cazip indirimlerle sahip olabiliyor.

Söz konusu kategorilerin yanı sıra Amazon Türkiye müşterileri akıllı ışık, oyuncu koltuğu, atıştırmalık gibi oyun tutkunlarının oyun deneyimlerini iyileştirecek kategorilerde de fırsatlardan yararlanabiliyor.

Amazon Prime üyeleri, satın aldıkları ürünlerde bedava ve hızlı kargo seçeneklerinden yararlanırken, Prime Gaming ile mart ayında “Madden NFL 22”, “Surviving Mars”, “Crypto Against All Odds”, “looK Inside”, “Pesterques”, “SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech” ve “The Stillness of the Wind” oyunlarına ücretsiz sahip olabiliyor. Mart ayına özel olarak Prime üyeleri, “Red Dead Online”, “PUBG: Battlegrounds”, “Legends of Runeterra”, “Grand Theft Auto Online”, “Dead by Daylight”, “DOOM Eternal” ve daha birçok oyunda yeni oyun içi ganimet ve geliştirmelerin keyfini de çıkarabiliyor.

Gaming Week fırsatlarından yararlanmak için amazon.com.tr/gamingweek adresi ziyaret edilebiliyor.

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