Amazon Game Studios tarafından yapılan duyuruya göre, oyun dizinin konusundan tamamen bağımsız. Ayrıca oyunun diğer yapımcısı ise Athlon Games olacak. Oyun ve dizi aynı konuları içermeyecek ancak ikisi de Tolkien kitaplarından önceki dönemi, yani Second Age’i konu alacak.

Kitaplarda ve literatürde fazla açıklaması olmayan Second Age’in nasıl kurgulanacağı ise Lord of The Rings hayranları tarafından büyük merakla bekleniyor.

Son Volkswagen Beetle üretim hattından çıktı!