Amazon Prime Video Türkiye’nin Ekim 2022 takvimi açıklandı

İSTANBUL (AA) - Amazon Prime Video, ekim ayında Türkiye'de yayına girecek içerikleri açıkladı.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, ekimde Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında Türkiye’nin unutulmayan kadın seslerinden biri olan Belgin Sarılmışer'in hayatını anlatan yerli yapım Bergen filmi de bulunuyor.

Türkçe altyazı seçeneğiyle ekranlara gelecek yabancı yapımlar içerisinde ise yoksul ve açgözlü bir babanın, kızını para ve toprak karşılığında zengin bir adamla evlendirmek istemesini konu alan Catherine Called Birdy, sanal dünyadaki bir oyunun aslında gerçek bir dünya olduğunu fark eden Flynne'in başına gelen tehlikeli olayları aktaran The Peripheral, kendini hayal edebileceğinden çok daha tuhaf ve şeytani bir komplonun hedefinde bulan Cherie’nin kaçış mücadelesini anlatan Run Sweetheart Run ve her gece tam olarak 03:33'te korkunç görüntülerle uyanan Lucy'nin gizemli hikayesini izleyicilere aktaran The Devil's Hour bulunuyor.

Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ile üyelere özel indirimler gibi birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.