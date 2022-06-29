YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Amazon Prime Video Türkiye'nin Temmuz 2022 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video Türkiye'nin Temmuz 2022 takvimi açıklandı

29.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Prime Video Türkiye ile temmuz ayında The Terminal List, James May: Our Man In Italy, Don't Make Me Go, Paper Girls ve Anything's Possible yeni sezonlarıyla ekranlara geliyor

İSTANBUL (AA) - Amazon Prime Video, temmuz ayında Türkiye'de yayına girecek içerikleri açıkladı.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, temmuz ayında Türkçe alt yazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında Jack Carr'ın en çok satan romanından uyarlanan The Terminal List, İtalya'nın tarihini, manzaralarını ve geleneklerini ekrana taşıyan James May: Our Man In Italy, bir baba ve kızı arasındaki sarsılmaz ve sonsuz bağı, içtenlikle ve mizahla irdeleyen Don't Make Me Go ve geleceğe giden 4 kızın, geçmişteki evlerine dönmek için yetişkin halleriyle yüz yüze gelmek zorunda kaldıkları yolculuğu konu alan Paper Girls yapımları bulunuyor.

Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ile üyelere özel indirimler gibi birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.

Amazon Prime Video Türkiye temmuz ayı takviminde şunlar öne çıkıyor:

"The Terminal List (1 Temmuz). James May: Our Man In Italy (15 Temmuz). Don’t Make Me Go (15 Temmuz). Paper Girls (29 Temmuz). Anything’s Possible (22 Temmuz)."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İGA, Uluslararası Havalimanları Konseyi iş birliğinde küresel havacılık eğitimleri verecekİGA, Uluslararası Havalimanları Konseyi iş birliğinde küresel havacılık eğitimleri verecek
Manisa'da bir kişi karısını ve oğlunu öldürdüManisa'da bir kişi karısını ve oğlunu öldürdü
Sivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildiSivasspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Namaz Vakitleri 29 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:28
Öğle
13:13
İkindi
17:12
Akşam
20:47
Yatsı
22:38

İstanbul Nöbetçi Eczaneler29 Haziran Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Gonca Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

Tatil fantezileri pahalıya patladı!

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

8 gündür kayıptı, aramadıkları yer kalmadı! İnilti duyunca...

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.