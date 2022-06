Amazon Prime Video Türkiye'nin Temmuz 2022 takvimi açıklandı

İSTANBUL (AA) - Amazon Prime Video, temmuz ayında Türkiye'de yayına girecek içerikleri açıkladı.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, temmuz ayında Türkçe alt yazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler yapımlar arasında Jack Carr'ın en çok satan romanından uyarlanan The Terminal List, İtalya'nın tarihini, manzaralarını ve geleneklerini ekrana taşıyan James May: Our Man In Italy, bir baba ve kızı arasındaki sarsılmaz ve sonsuz bağı, içtenlikle ve mizahla irdeleyen Don't Make Me Go ve geleceğe giden 4 kızın, geçmişteki evlerine dönmek için yetişkin halleriyle yüz yüze gelmek zorunda kaldıkları yolculuğu konu alan Paper Girls yapımları bulunuyor.

Prime üyeleri Prime Video ile sürekli yenilenen popüler film ve dizilerden oluşan geniş bir seçkiye sınırsız erişimin yanı sıra bedava ve hızlı kargo, Prime Gaming ile ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler ile üyelere özel indirimler gibi birçok ayrıcalığa aylık sadece 7,90 TL'ye sahip olabiliyor.

Amazon Prime Video Türkiye temmuz ayı takviminde şunlar öne çıkıyor:

"The Terminal List (1 Temmuz). James May: Our Man In Italy (15 Temmuz). Don’t Make Me Go (15 Temmuz). Paper Girls (29 Temmuz). Anything’s Possible (22 Temmuz)."