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Amazon Türkiye'den oyunculara özel Gaming Week fırsatları

06.06.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Türkiye'den oyunculara özel Gaming Week fırsatları

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye'nin bir hafta boyunca oyun tutkunlarına indirimler ve fırsatlar sunduğu Gaming Week kampanyası, 14 Haziran'a kadar Amazon.com.tr müşterileriyle buluşuyor.

Amazon Türkiye açıklamasına göre, kampanya kapsamında ASUS, MSI, Samsung, Corsair, HyperX gibi popüler markaların oyunculara yönelik ürünlerinin dahil olduğu yüzlerce ürün avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Oyunseverleri gülümsetecek indirimlerin yanı sıra kampanya boyunca ünlü gamer'lar, Amazon Gaming Week Twitch özel yayınlarında en uygun fiyatlı oyuncu ürünlerini inceleyecek ve Prime Gaming'in aylık bedava oyunları ve haftalık ganimetlerini deneyimleyip yayınlara özel promosyon kodları paylaşacak.

Cemkarakoc 7 Haziran saat 21.00'de, nemesistv 8 Haziran saat 19.00'da, rraenee 9 Haziran saat 19.00'da ve miafitz 10 Haziran saat 17.00'de kendi Twitch kanallarından yapacakları özel yayınlarda oyunseverlerle buluşacak.

Prime üyeleri, satın alacakları ürünlerde her zaman olduğu gibi bedava ve hızlı kargo seçeneklerinden yararlanırken, Prime Gaming ile haziran ayında Far Cry 4, Escape from Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico ve WRC 8 FIA World Rally oyunlarını ücretsiz alabilecek.

Prime üyeleri, Prime Gaming ile gelecek birkaç ay boyunca dönemsel olarak Pokemon GO'da Poke Topları, Maksimum Canlandırma ve daha fazlasını içeren bonus ürün paketlerine de sahip olabilecek.

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