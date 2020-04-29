Amazonlardaki Matses kabilesi, ruhlarına sahip olmak için ölen yakınlarını yiyor

Amazon’un en eski kabilelerinden olan Matses’teki kadınların en belirgin özelliği benzersiz bıyıkları ve yüzlerindeki dövmeler. Alexey Kolbow tarafından çekilen fotoğraflar, demuzh adı verilen bıyıkları sergiliyor. Matses kabilesinin kadınları, hurma ağacı yapraklarının ince liflerinden elde etikleri bıyıkları burunlarına takıyor. Güzelleşmek için, yüzün her bir yanına bu bıyıklardan on tane takılabiliyor.

Fotoğraflar Matses kabilesindeki çocukların yüzlerinde kırmızı boyalar olduğunu gösteriyor, kabilenin inanışına göre kırmızı renkli süsler kişiye güç sağlıyor. Matses kabilesinin benzersiz görünüşü, kabile halkının diğer kabileler tarafından kaçırılmasını önlüyor.

Alexey Kolbow, kabilenin geleneklerini şu sözle özetledi "Kabile üyelerinden biri bana, büyükbabaları öldüğü zaman ritüelleri gereği ölünün bacağını yediklerini söyledi"

Alexey, iki gün süren yolcuğun ardından Matses’lerin köyüne vararak kabile halkı ile sekiz gün geçirdi. Kabile, zaman zaman turistik ziyaretlere maruz kalsa da kendi geleneklerine göre yaşamayı ve törenlerinde insan eti yemeyi sürdürüyorlar. Kabilenin inanışına göre bu seremoni sayesinde atalarının ruhlarını içlerine çekebiliyorlar.