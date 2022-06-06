Amber Heard davayı kaybetti! Aquaman 2 iddiası şoke etti

Amber Heard ve Johnny Depp arasındaki davanın yankıları sürüyor. Heard olaylı geçen bu davada aldığı pek çok darbeyle birlikte şimdi de eski eşine 15 milyon dolarlık tazminat ödeyecek. Dava sırasında Depp’in hayranları ise Depp’in Karayip Korsanları’ndan çıkarılmasına ithafen Heard’ün Aquaman 2 kadrosundan çıkarılmasını talep etmeye başlamıştı. Söylentiye göre bu yavaş yavaş gerçek oluyor.

Webtekno'nun haberine göre, sosyal medyada dolaşan bir söylentiye göre Amber Heard'ün devam filmi Aquaman the Lost Kingdom'daki sahnelerinin tamamen kaldırılması planlanıyor. Nitekim bu söylenti aslında duruşma sırasında da ortalıkta dolaşıyordu ancak DC bunu yalanlamıştı.

DC Başkanı Walter Hamada, Heard'ın yorumlarını netleştirmek için duruşmada ifade vermişti. Heard’ün sahnelerinin azaltıldığına dair bir açıklama yapan Hamada, sahnelerinin kaldırılmasının oyuncunun davasından dolayı değil; Jason Momoa ile uyumsuzluğundan dolayı gerçekleştiği söylenmişti. Şimdiki söylentiye göre ise Heard'ün sahneleri devam filminden tamamen çıkartılacak.

İZLEYİCİLERİ KAYBEDEBİLİR

Sonuç olarak film hazır olduğu için Amber Heard'ın Mera rolünün değiştirilmesi muhtemelen imkânsız olurdu zira bu, daha fazla üretim maliyetine yol açacaktır. Warner Brothers ise bu konuda ikilemde. Eğer Amber filmde var olmaya devam ederse Warner onu reddeden ve onu filmde görmek istemeyen izleyicileri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak. Ancak Amber olmazsa bu sefer film, hikâye için önemli bir karakteri kaybedecek ve hayranlar DC ve Warner'ı eleştirecek.

Büyük olasılıkla, DC ve Warner mümkün olduğunca çok Amber Heard sahnesini kesecek ve Heard'in reklam kampanyalarına, posterlere veya diğer pazarlama faaliyetlerine dahil olmasını önleyecek. Bununla birlikte Heard'ün yeni filmde 10 dakikalık sahnesi olduğu bildirilmişti. Yani sahnelerin tamamının çıkartılması oldukça olası ancak yine de filmdeki eksiklikler daha çok maliyete sebep olacaktır.



