Amber Heard'den 3.5 milyon dolarlık yalan

Eski eşi Amber Heard’e (35) şiddet uyguladığı iddiasıyla kariyeri yerle bir olan ABD’li oyuncu Johnny Depp (57), itibar savaşını sürdürüyor.

Eski eşinin 2018’de Washington Post gazetesinde yayınlanan aile içi şiddet konulu makalesi sonrası isyan eden ve kendisini dayakçı koca olarak gösterdiği için 50 milyon dolarlık dava açan Deep bir bakıma haklı çıktı.



Bu makale sonrası dünya çapında kadın hareketlerinden büyük destek gören Heard’ün yalan söylediği ortaya çıktı.

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Makaleyi kendisinin yazdığını süren Heard’ün adına makaleyi Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası’nın (ACLU) yazdığı yazışmalar belgelendi.

Heard, boşanma tazminatı olarak Depp’ten aldığı 7 milyon doların yarısını ACLU’ya, yarısını da çocuk hastanesine vereceğini söylüyordu. Depp bu bağışların peşini bırakmadı. Heard, halen iki kuruma da bağışını belgelemedi.

Şimdiye kadar sadece ACLU’ya 100 bin dolar bağışladı. Ancak elçisi olduğu sendikanın dünya çapında duyulmasını sağladı.





