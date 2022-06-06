Amber Heard ile davası sonuçlanan Johnny Depp'in yeni aşkı bakın kim çıktı! Bomba iddia

Ünlü Hollywood yıldızı Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında 13 Nisan'da başlayan aile içi şiddet davasında jüri kararını verdi.

7 jüri üyesi de kadın oyuncunun, aile içi şiddete maruz kaldığını ileri süren Depp'e hakaret ettiği sonucuna vararak 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti



Ancak dava yeni bir olayı gündeme getirdi.

EMLAKÇI İDDİASI

Depp ile avukatı Vasquez, duruşmalar sırasında sergiledikleri samimiyetle dikkat çekmiş ve ikili arasında flört söylentileri ortaya atılmıştı. İddialara göre Depp, İngiliz bir emlakçı ile aşk yaşıyor.

Ancak bir başka iddiaya göre gerçek aşkı, avukatı Camilla Vazquez ile yaşamak için "İngiliz emlakçı" öne çıkartılıyor. Hatta bu konuyla ilgili Camilla Vazquez'e, "Johnny ile aşk yaşıyor musun?" diye soruldu.

37 yaşındaki başarılı avukat, bu soruya "hayır" demedi. Gülümseyen Camilla Vazquez, gazetecilerin yanından ayrıldı.



Camilla Vazquez'in Johnny Depp'le samimi görüntüleri, aşk iddialarını zirveye çıkarttı.

