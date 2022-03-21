MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk da tanık olarak dinlenecek!

Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk da tanık olarak dinlenecek!

21.03.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amber Heard ve Johnny Depp'in uzun süredir ertelenen davası gelecek ay başlayacak. Heard ve Depp'in birbirlerini iftirayla suçladığı davada, aralarında Elon Musk, James Franco gibi isimlerin olduğu ünlü tanıkların ifadesine başvurulacak

Amber Heard-Johnny Depp davasında Elon Musk da tanık olarak dinlenecek!

Hollywood yıldızları Amber Heard ve Johnny Depp'in uzun süredir ertelenen davası gelecek ay ABD'nin Virginia eyaletinde görülmeye başlayacak. Her iki oyuncunun da birbirlerini iftirayla suçladığı davada birçok ünlü isim ifade verecek.

avalon-0551352775

TANIK OLARAK DİNLENECEKLER

Independent'in Deadline'dan aktardığı habere göre; 11 Nisan'da başlayacak davada Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk ile aktör James Franco da ifade verecek. Musk ve Franco, Heard'ün sunduğu tanık listesinde yer alıyor. Marvel yıldızı Paul Bettany de duruşmada Depp adına tanıklık yapacak.

3382628_8e454d8a0da0213c577b4146d9513388_640x640

MESAJLARI DURUŞMAYA SUNULACAK

58 yaşındaki Depp, 35 yaşındaki eski eşi Heard'ün evlilikleri sürerken Musk ve Franco ile ilişki yaşadığını ileri sürdü. Bununla birlikte Amber Heard'ün çalışma arkadaşları Jason Momoa, yönetmen James Wan ve Zack Snyder gibi isimlerle yazışmaları da duruşmada sunulacak.
3382628_9bd91635eb37789058131dda7e389f17_640x640

"ŞİDDET İDDİASI"

Heard'ün 2019 yılında Washington Post'ta şiddet gördüğüne dair kaleme aldığı yazının ardından Depp, 50 milyon dolarlık iftira davası açmıştı. Amber Heard de Johnny Depp'e 2020'de 100 milyon dolarlık davayla karşılık vermişti.

avalon-0551345650
"Aquaman"in yıldızı, evlilikleri sırasında Depp'ten çeşitli biçimlerde şiddet gördüğünü iddia etmişti.

TEMYİZ BAŞVURUSU DA REDDEDİLDİ

Depp, daha önce kendisini "eşini döven biri" diye niteleyen tabloid gazete The Sun'ı mahkemeye vermiş ve Londra'da görülen davayı kaybetmişti. Ünlü aktörün temyiz başvurusu da reddedilmişti.
avalon-0526263833

Hem Depp, hem de Heard, iki haftadan daha kısa sürmesi beklenen davada Yargıç Penny S. Azcatare'nin karşısına bizzat çıkacak.

Yargıcın mahkeme salonunda basına izin vermesi nedeniyle duruşmanın bir kısmı yayımlanabilecek. Ayrıca Yargıç Azcarate'nin tüm iddiaları aynı anda dinlemesi bekleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir? Survivor Panorama yorumcusu Kemal Özcanlı kimdir?
İzzet Yıldızhan'ı kalpten götürecekİzzet Yıldızhan'ı kalpten götürecek
Rol arkadaşına kızdı! 'Tüm ilişkim bitmiştir'Rol arkadaşına kızdı! 'Tüm ilişkim bitmiştir'
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

HDP'nin 'Nevruz' etkinliğinde ortalık karıştı!

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

Erdoğan tepki göstermişti! Görev yeri değiştirildi

SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek

SGK duyurdu! 3 bin 984 lira verilecek

Altın yatırımcıları dikkat! Türkiye'de ilk olacak! Kuyumcular 'Altınbank'ı kuruyor! Kâr payı ve kredi...

Altın yatırımcıları dikkat! Türkiye'de ilk olacak! Kuyumcular 'Altınbank'ı kuruyor! Kâr payı ve kredi...

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.