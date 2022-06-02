MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amber Heard Johnny Depp'e tazminatı ödeyebilecek mi? Kazancı gündemde

Amber Heard Johnny Depp'e tazminatı ödeyebilecek mi? Kazancı gündemde

02.06.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp'e davayı kaybeden Heard’ün 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Bu karar sonrası Amber Heard'ün maddi durumu mercek altına alındı. Amber Heard duruşmalarda Aquaman yapımlarından aldığı parayı açıklamıştı.

Amber Heard Johnny Depp'e tazminatı ödeyebilecek mi? Kazancı gündemde

Johnny Depp ve Amber Heard arasında haftalardır süren dava sonuçlandı. 7 kişilik jüri heyeti Depp’in eski eşi Amber Heard’ün kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı 50 milyon dolarlık davada Karayipler Korsanı serisinin yıldızını haklı buldu.

Jüri, Heard’ün hareketlerinin kötü niyet taşıdığını da belirterek Heard’ün Depp’e 15 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verdi. Fakat jüri ayrıca Heard’ün suçlamalarından birinde haklılık payı olduğuna karar vererek Depp’in Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

SPL5303061_004

Duruşmadaki bu karar, Heard'ün bu kadar büyük bir meblağ ödeyecek kadar gelirinin olup olmadığı konusunda soruları gündeme getirdi.

Dünyanın yakından takip ettiği Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi! Tazminat ödeyecek...Dünyanın yakından takip ettiği Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi! Tazminat ödeyecek...

ALDIĞI ÜCRETİ DOĞRULADI

Amber Heard, filmlerin gişedeki performanslarına dayalı olarak kendisine 'Aquaman' için 1 milyon dolar ve 'Aquaman ve Kayıp Krallık' için 2 milyon dolar ödendiğini doğruladı.

SPL5303500_013

Aktris ödeme yükümlülüğünü yerine getiremezse ve Heard'ün gerekli kazanç potansiyeline sahip olduğu tespit edilirse, mahkeme ünlü ismin ücretinin bir kısmına el koyabilir.

LÜKS EVİ DİKKAT ÇEKTİ

Duruşma sırasında Heard, Los Angeles'ın yaklaşık 120 mil doğusunda, California'nın Yucca Vadisi'ndeki mütevazı bir evde yaşadığını da açıkladı.

SPL5303899_014

Söz konusu evin tapusu Heard'e değil, aktrisle bağlantıları olan ve kim olduğu bilinmeyen bir kişiye ait. Tapunun gizemli sahibi, evi 2019'da 570 bin dolara satın aldı. 2015 yılında inşa edilen özel ev, üç arabalık bir garaj ve yaklaşık 2.500 fit kare yaşam alanı sunuyor. Üç yatak odalı mülk, altı dönümlük bir arazi üzerine kurulu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasınCinsel ilişki itirafı olay oldu! Eski kocası duymasın
"Haddini bil! Medya maymunu" Sosyal medyada şeriat kavgası"Haddini bil! Medya maymunu" Sosyal medyada şeriat kavgası
Şeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadıŞeriat övgüsünü duyunca kendini tutamadı
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

Önce Bebek şimdi Ümraniye! Metro durağı dibinde cinsel ilişki...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

KONDA’nın o anketi gerçek mi? İşte detaylar...

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Emekli maaşı ve ikramiyeleri ne kadar artacak?

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam!

Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarına zam!

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

7 yıllık sır kayıp! Köylüler ot toplarken bulmuştu

7 yıllık sır kayıp! Köylüler ot toplarken bulmuştu

İlginizi Çekebilir

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Etraftan duyduklarınızla son kararınızı vermeyin

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Aleyna Kalaycıoğlu itirafı! "Başım çok yandı"

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Cinsiyet değiştirmişti! Kaslarını sergiledi

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.