Amber Heard Johnny Depp'e tazminatı ödeyebilecek mi? Kazancı gündemde

Johnny Depp ve Amber Heard arasında haftalardır süren dava sonuçlandı. 7 kişilik jüri heyeti Depp’in eski eşi Amber Heard’ün kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı 50 milyon dolarlık davada Karayipler Korsanı serisinin yıldızını haklı buldu.

Jüri, Heard’ün hareketlerinin kötü niyet taşıdığını da belirterek Heard’ün Depp’e 15 milyon dolar tazminat ödemesine de karar verdi. Fakat jüri ayrıca Heard’ün suçlamalarından birinde haklılık payı olduğuna karar vererek Depp’in Heard’e 2 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Duruşmadaki bu karar, Heard'ün bu kadar büyük bir meblağ ödeyecek kadar gelirinin olup olmadığı konusunda soruları gündeme getirdi.

ALDIĞI ÜCRETİ DOĞRULADI

Amber Heard, filmlerin gişedeki performanslarına dayalı olarak kendisine 'Aquaman' için 1 milyon dolar ve 'Aquaman ve Kayıp Krallık' için 2 milyon dolar ödendiğini doğruladı.

Aktris ödeme yükümlülüğünü yerine getiremezse ve Heard'ün gerekli kazanç potansiyeline sahip olduğu tespit edilirse, mahkeme ünlü ismin ücretinin bir kısmına el koyabilir.

LÜKS EVİ DİKKAT ÇEKTİ

Duruşma sırasında Heard, Los Angeles'ın yaklaşık 120 mil doğusunda, California'nın Yucca Vadisi'ndeki mütevazı bir evde yaşadığını da açıkladı.

Söz konusu evin tapusu Heard'e değil, aktrisle bağlantıları olan ve kim olduğu bilinmeyen bir kişiye ait. Tapunun gizemli sahibi, evi 2019'da 570 bin dolara satın aldı. 2015 yılında inşa edilen özel ev, üç arabalık bir garaj ve yaklaşık 2.500 fit kare yaşam alanı sunuyor. Üç yatak odalı mülk, altı dönümlük bir arazi üzerine kurulu.

