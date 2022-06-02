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Dünyanın yakından takip ettiği Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi! Tazminat ödeyecek...

02.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın büyük merakla takip ettiği Amerikalı oyuncu Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki davada, jüri kararını açıkladı. Johnny Depp, Amber Heard’e karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Heard’ün 2016'da boşandığı Johnny Depp'e ödeneceği tazminat da belli oldu. Kararın ardından ilk açıklamayı yapan ünlü oyuncu Johnny Deep, "6 yıl sonra jüri bana hayatımı geri verdi" dedi. Heard ise, hayal kırıklığına uğradığını ve bu kararın kadınlar aleyhine olduğunu ifade etti.

Dünyanın yakından takip ettiği Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi! Tazminat ödeyecek...

ABD'de ikisi de Hollywood film yıldızı olan aktör Johnny Depp ve eski eşi Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündem gelen karalama davasında jüri kararını verdi. Virginia Fairfax İlçe Mahkemesinde görülen davada, 7 kişilik jüri heyet altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi.

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15 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard’e karşı açtığı tazminat davasını kazandı. Depp ve Heard'ün davasına bakan jüri, kadın oyuncunun 2018'de Washington Post gazetesinde eski eşi Depp'i "aile içi istismarı temsil eden halka açık bir figür" olarak nitelendirdiği yazısıyla karaladığına hükmetti. Karara göre, Amber Heard'in 2016'da ayrıldığı Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

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2 MİLYON DOLAR DA DEPP ÖDEYECEK

Jüri ayrıca, Herad'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

DEPP'IN HAYRANLARI HEARD'Ü YUHALADI

Mahkeme boyunca ezici bir çoğunlukla Depp'i destekleyen hayranları, karar duruşmasının yapıldığı salonda yer bulabilmek için geceden sıraya girdi ve karar sonrası sokakta Depp'i alkışlarken Heard'ü yuhaladı.

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"JÜRİ BANA HAYATIMI GERİ VERDİ"

Johnny Depp ise yaptığı yazılı açıklamada, kendisine yöneltilen karalama iddialarının kariyerine büyük bir zarar verdiğini ifade ederek, "6 yıl sonra jüri bana hayatımı geri verdi, çok mutluyum" dedi.

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"BİR KADININ ALENEN UTANDIRILABİLECEĞİ..."

Kararın ardından bir açıklama yayınlayan Heard, hayal kırıklığına uğradığını dile getirerek, bu kararın kadınlar aleyhine olduğunu ifade etti. Heard, "Bu bir gerileme. Bu karar sesini yükselten bir kadının alenen utandırılabileceği ve küçük düşürülebileceği bir zamana geri götürüyor. Kadına yönelik şiddetin ciddiye alınması gerektiği fikrini ortadan kaldırıyor" dedi.

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DEFALARCA CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Karayip Korsanları filmindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan Depp, gazetedeki yazı nedeniyle eski eşine 50 milyon dolarlık dava açmış, buna karşılık Heard'ün avukatları da Depp'e 100 milyon dolarlık karşı davayla cevap vermişti.

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ABD medyasının yakından takip ettiği mahkeme sürecinde Heard, Depp'in kendisine defalarca cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Buna karşılık Depp, Heard'a asla vurmadığını, taciz iddialarının uydurma olduğunu ve aslında Heard'ün kendisine defalarca fiziksel saldırıda bulunduğunu savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
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Okuyucu Yorumları 26 yorum
türkiyede olsa kadın lehine karar verilirdi
adalet yerini bulmus
İsabet olmuş

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