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Amber Heard, Johnny Depp'in açtığı 50 milyon dolarlık davanın reddini istedi

26.04.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amber Heard'ın avukatları Johnny Depp'in açtığı 50 milyon dolarlık davasının düşürülmesi için başvuruda bulundu.

Amber Heard, Johnny Depp'in açtığı 50 milyon dolarlık davanın reddini istedi

Ünlü oyuncu Johnny Depp'in, The Sun'a açtığı iftira davasını kaybetmesinin ardından yaptığı temyiz başvurusunun reddedilmesi eski eşi Amber Heard'e açtığı davanın gidişatını etkileyebilir. Deadline'ın haberine göre Aquaman filminin yıldızı Amber Heard'ün avukatları Karayip Korsanları oyuncusunun açtığı 50 milyon dolarlık davanın düşürülmesi gerektiğini düşünüyor.

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Heard'ün avukatları, Britanyalı yayın kuruluşu The Sun ve Depp arasındaki Londra'da görülen davanın ortaya çıkardığı gerçeklerin diğer davayı etkilemesi gerektiğini belirtiyor.

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We Got This Covered'ın bildirdiğine göre 35 yaşındaki oyuncunun avukatları yaptıkları itirazda şu ifadeleri kullandı:

Birleşik Krallık'taki kararların tam anlamıyla yürürlüğe konması Washington Post'ta yayımlanan makaledeki ifadelerin doğru olduğu bulgusunu gerektiriyor. Depp birçok kez Heard'e şiddet uyguladı ve hayatından endişe duymasına neden oldu.

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Avukatların hazırladığı dökümanda ayrıca "Bu nedenle hukuki bir mesele olarak Depp iddialarının herhangi birinde üstünlük sağlayamaz ve Depp'in Heard'e yönelik şikayeti bütünüyle reddedilmelidir" ifadeleri yer aldı.
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Heard'ün şiddet gördüğüne yönelik Washington Post'ta kaleme aldığı yazı nedeniyle Depp'in açtığı davanın duruşmasının ABD'nin Virginia eyaletinde 2022'de görülmesi bekleniyor. Daha önce Depp'in başvurduğu Temyiz Mahkemesi adına yapılan açıklamada kararın bozulmasına yönelik herhangi bir gerekçe görülmediği ifade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Amber Heard Johnny Depp
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2 side büyük hayranım ve tek ... Gelin uzlaşalım :D ikinizede kıyamıyorum

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