Amber Heard tepki çekti! 7 milyon dolarlık boşanma tazminatını bağışlamadı

Kendisine şiddet uygulamakla suçladığı Johnny Depp’ten olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard’ın, bağışlama sözü verdiği 7 milyon dolarlık boşanma tazminatı ile ilgili sözünü tutmadığı iddia edildi.

Amerikalı yıldız, 2016’da sona eren boşanma davasında tazminatın 3,5 milyon dolarını Los Angeles’taki Çocuk Hastanesi’ne ve Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’ne bağışlayacağını duyurmuştu.

Daily Mail gazetesi, hastanenin bağış belgelerine ulaşarak, Heard’ın şimdiye kadar sadece 100 bin dolar bağışladığını, kurumun 2019’da ünlü oyuncuya ulaşarak, bağışın kalanını ödeyip ödemeyeceğinin sorulduğunu ortaya çıkardı. Johnny Depp’in avukatları bağış sözünün ‘sahte’ olduğu iddiasında bulundu.

Heard’ın avukatları bu iddialar karşısında yanıt verdi. Avukatlara göre, Depp, kendisine ‘karısını döven adam’ tabirini kullandığı için iftira davası açtığı ancak davayı kaybettiği The Sun gazetesine yeniden dava açmaya hazırlanıyor ve bunun için Daily Mail gazetesiyle işbirliği yaptı.

Deadline’a konuşan avukatlar, eski karısı Heard’a şiddet uygulamakla suçlanan, bu nedenle Fantastic Beats film serisinden de kovulan Depp’in, dikkatleri Heard’ın bağış sözünü yerine getirmemesine çekmeye çalıştığını öne sürdü.

Avukatlar, Heard’ın bağışları yapmaya devam edeceğini, bugüne dek geciktirme nedeninin Depp’in kendisine karşı açtığı dava ve suçlamalara karşı kendisini savunmak için milyonlarca dolar harcamış olduğunu belirtti. Heard’ın ‘verdiği bağış sözünü yerine getireceğini’ vurguladı.



