MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Amber Heard ve Elon Musk'ın asansör kaçamağı ortaya çıktı

Amber Heard ve Elon Musk'ın asansör kaçamağı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 13:27 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü aktör Johnny Depp'in bir zamanlar eski eşi oyuncu Amber Heard ile yaşadığı çatı katı evinde; Heard ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın kaçamağını belgeleyen anlar İngiliz basınına sızdı. Heard ve Musk, asansörde görüntülendi.

Amber Heard ve Elon Musk'ın asansör kaçamağı ortaya çıktı

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk ile ABD’li oyuncu Amber Heard’ın yaşadığı kaçamak anları İngiliz medyasından Daily Mail flaş haber duyurusuyla servis etti. Habere göre, Amber Heard bir zamanlar Amerikalı oyuncu Johnny Depp’le yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrindeki çatı katı evinde asansörde milyarder girişimci Elon Musk’a sarılırken görüntülendi.

Heard ve Musk’ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Musk’ın buluşmaya başlayana kadar Heard ile Depp’in zaten ayrılmış olduğu konusunda ısrarcı olduğu ve ikilinin arasını kendisinin açmadığını ileri sürdüğü belirtildi.

elonmask2

Öte yandan ABD’li oyuncu Depp ise 2015´te Heard ile olan evliliklerinin birinci ayında Heard ile Musk’ı ilişki yaşamakla suçluyor.

MÜZİSYEN SEVGİLİSİNDEN BEBEK BEKLİYOR

Tesla’nın ve SpaceX’in kurucusu olan milyarder girişimci Elon Musk ve sevgilisi, Kanadalı müzisyen Grimes ile geçtiğimiz hafta bebek bekledikleri belirtilmişti.

Amber Heard ile olaylı bir şekilde boşanan ve karşılıklı şiddet ithamları süren Johnny Depp’in davası ise devam ediyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi
Olay iddia! 'Usain Bolt'un...'Olay iddia! 'Usain Bolt'un...'
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amber Heard, Elon Musk, Johnny Depp,

En Çok Okunan Haberler

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

ABD, koronavirüs salgının merkezi oldu

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Survivor'da diskalifiye şoku! Acun duyurdu

Semt pazarlarına 'koronavirüs' düzenlemesi

Semt pazarlarına 'koronavirüs' düzenlemesi

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

CZN Burak'ın evini görenler şaşkına döndü

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

TV8'den Survivor ve Doğduğun Ev Kaderindir için flaş karar!

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Fatih Altaylı: Görürsem döverim, ağzını burnunu kırarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tülin Özen'den ücretli izin çağrısı

Ünlü oyuncudan ücretli izin çağrısı

Britney Spears'dan olay iddia! 'Usain Bolt'un...'

Olay iddia! 'Usain Bolt'un...'

Okan Bayülgen yeni formatla ekranda

Okan Bayülgen yeni formatla ekranda

Survivor Yasin ve Evrim arasında bomba diyalog!

Bomba sözler! 'Yasin çok yakışıklısın!'

Bomba iddia! Brad Pitt ile Jennifer Aniston evleniyor mu?

Bomba iddia! Brad Pitt ile...

Berrak Tüzünataç'tan estetik itirafı

Berrak Tüzünataç'tan estetik itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.